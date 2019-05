Europese verkiezingen: hier stemt u voor als u X stemt

120.000 Belgen ‘missen’ stemming

Tienduizenden Belgen die in een ander EU-land wonen, kunnen niet stemmen voor de Europese verkiezingen, alhoewel ze dat wel wilden. Ze zijn daar behoorlijk boos over en wijzen de gebrekkige communicatie van Buitenlandse Zaken met de vinger.

Belgen in het buitenland moesten zich registreren om deel te nemen aan de federale verkiezingen. 124.479 Belgen in andere lidstaten hebben dat gedaan. Maar wie wou deelnemen aan de Europese verkiezingen, moest zich daarvoor nog eens apart registreren.

Slechts 1.404 van de al geregistreerde Belgen in een ander EU-land vroegen een registratie aan voor zowel de federale als de Europese verkiezingen, blijkt uit cijfers van Buitenlandse Zaken. Belgen hebben wel het recht voor de Europese verkiezingen te stemmen in het land waar ze verblijven, of dat nu in Polen, Zweden of Portugal is.