Ex-IMF-topper Cottarelli moet Italiaanse overgangsregering vormen

De econoom Carlo Cottarelli krijgt van de Italiaanse president Sergio Mattarella de opdracht een overgangsregering te vormen in de aanloop naar nieuwe verkiezingen.

Formateur en gedoodverfd premier Giuseppe Conte, die door de radicaalrechtse Lega en de populistische Vijfsterrenbeweging was afgevaardigd om het land te leiden, gooide zondagavond de handdoek in de ring nadat president Sergio Mattarella zijn veto uitgesproken had tegen de benoeming van euroscepticus Paolo Savona als minister van Financiën.