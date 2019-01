Extreemrechts helpt rechts aan macht in Andalusië

Ruim vijf weken nadat de Andalusiërs naar de stembus getrokken zijn om een nieuw regioparlement te kiezen, lijkt de coalitievorming in kannen en kruiken. Na bijna 40 jaar links bestuur grijpt rechts de macht in de dichtstbevolkte regio van Spanje.

De conservatieve Partido Popular (PP) en het liberale Ciudadanos (Burgers) waren het op Kerstmis al eens geraakt over een 90-puntenplan . Maar samen bezetten de rechtse partijen slechts 47 van de 109 zitjes in het Andalusische parlement .

Steun van VOX

De score schrikte Spanje op. Want het was de eerste keer sinds het einde van de militaire dictatuur dat extreemrechts de deuren van een Spaans parlement weer openduwt.

Onaanvaardbaar

De voorwaarden waren onaanvaardbaar voor de PP en Ciudadanos. Het rechtse regeringsavontuur leek even te gaan stranden nog voor het begonnen was.

Reactie Macron

Het wordt nu uitkijken naar de reactie op Europees niveau. De liberale fractie in het Europees Parlement, de Alde, en Frans president Emmanuel Macron uitten de voorbije weken al hun bezorgdheid over mogelijke gedoogsteun van extreemrechts aan een regering waarin Ciudadanos zit.

We zijn heel duidelijk over een ding: allianties met extreemrechts kunnen niet door de beugel. Daar zouden we zwaar aan tillen.

