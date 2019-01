Facebook verscherpt toezicht op verkiezingsreclame

De socialemediareus Facebook zegt dat hij extra inspanningen zal doen om buitenlandse inmenging in nationale verkiezingen te voorkomen. Ook in de EU komen er nog voor de verkiezingen van mei nieuwe ‘transparantietools’.

Facebook kwam de voorbije jaren zwaar onder vuur te liggen omdat zijn platform zou hebben bijgedragen tot de verspreiding van verkiezingsboodschappen van buitenlandse mogendheden, onder meer in het brexitreferendum en de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016. Vooral de verspreiding van propaganda door Rusland is het westen een doorn in het oog.

De wetgeving verbiedt in de meeste landen dat buitenlanders politieke reclame maken of financieren, maar Facebook oefende geen effectieve controle uit op de identiteit van zijn politieke adverteerders. Het bedrijf nam sindsdien wel enkele maatregelen om het probleem tegen te gaan en kondigt nu in een mededeling op zijn zakelijke website aan dat het de strijd tegen electorale beïnvloeding opvoert.

Archief

In de VS, het VK en Brazilië moeten alle politieke adverteerders sinds vorig jaar hun identiteit en hun locatie registreren voor ze advertenties op het platform kunnen plaatsen. Alle politieke reclame wordt ook voor zeven jaar opgeslagen in een doorzoekbaar archief, zodat onderzoekers de adverteerders later nog kunnen traceren.

In de Europese Unie zal een gelijkaardig autorisatiesysteem nog voor de parlementsverkiezingen van mei geïmplementeerd worden, verklaarde productdirecteur Rob Leathern aan Reuters. In de mededeling van Facebook staat alleen dat er in de EU ‘transparantietools’ zullen worden uitgerold.