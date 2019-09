Financiële topvrouw veegt voor tweede keer vloer aan met brexiteers

Met de nederlaag van premier Boris Johnson voor het Brits Hooggerechtshof boekt antibrexitactiviste en financiële topvrouw Gina Miller een tweede juridische overwinning in haar strijd tegen de brexit.

Johnson had niet het recht om het Brits parlement vijf weken lang te laten opschorten, oordeelde het Hooggerechtshof dinsdag, onder meer na een klacht van Miller.

'De uitspraak van vandaag bevestigt dat we in een rechtsstaat leven waarin wetten gelden. Wetten die zelf de premier moet naleven', zei Miller na afloop van de zitting op de trappen van de Supreme Court.

De 54-jarige Miller, die na haar toespraak op applaus en enthousiast gejoel onthaald werd, ontpopte zich de voorbije jaren als één van de meest mediagenieke gezichten van het anti-brexitkamp in het Verenigd Koninkrijk.

In 2016 trok de in Guyana geboren juriste al eens met succes naar het Hooggerechtshof, toen ze ten strijde trok tegen het plan van de Britse regering om artikel 50 te activeren zonder het parlement te consulteren. Met artikel 50 werd de uitstap uit de Europese Unie formeel op gang getrapt.

'Als een kind van het Britse Gemenebest ben ik opgegroeid met het geloof dat Groot-Brittannië het beloofde land was', legde ze uit in haar autobiografie 'Rise'. 'Een land met een stevige rechtsstaat, en waar fatsoen in het nationaal dna zat.'