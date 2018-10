Frans Timmermans wil Juncker opvolgen

De nummer twee van de Europese Commissie, Frans Timmermans, stapt in de race om de opvolger van voorzitter Juncker te worden.

Frans Timmermans is kandidaat om de lijst van de Nederlandse socialisten van de PvdA te trekken bij de Europese verkiezingen van eind mei. Die zet wordt gezien als een eerste stap om mee te dingen naar de sjerp van zijn huidige 'baas', EU-Commissievoorzitter jean-Claude Juncker.

Maar volgens Politico heeft Timmermans zich ondertussen ook verzekerd van een groot aantal andere Europese sociaal-democratische partijen, waaronder de belangrijke Duitse SPD. SPD-voorzitter Andrea Nahles roemt Timmermans in een brief aan de toplui van de sociaal-democratische PES-fractie in het Europees parlement: 'Ik ben ervan overtuigd dat Timmermans onze Europese partij verenigt en versterkt en ons zo zal leiden naar sterke resultaten bij de verkiezing voor het Europees Parlement volgend jaar'.

In de touwen

De weg is evenwel nog lang. De PvdA hangt in de touwen sinds het dramatische zetelverlies van de sociaaldemocraten bij de nationale verkiezingen in maart vorig jaar. De PvdA maakt ook geen deel uit van deze regering-Rutte.

En ook Europees vlak stevent de sociaaldemocratische familie PES af op een historische nederlaag bij de verkiezingen in mei. Vooral de klassieke westerse sociaaldemocratische partijen dreigen fors terrein te verliezen. En de socialistische regeringspartijen in Oost-Europa, met name in Slovakije en Roemenië, zijn geen goed uithangbord, omwille van de corruptie en het inperken van basiswaarden als democratie en rechtsstaat.

Rutte heeft wel al meermaals gezegd dat hij Timmermans steunt, als die een tweede termijn zou willen doen in de Europese Commissie. Sommige partijen in de Nederlandse coalitie zijn daar minder blij mee. De steun zou wel enkel gelden als Timmermans een belangrijke post kan binnenhalen.

Talenknobbel

Meedoen in de race als sociaaldemocratisch 'spitzenkandidaat' is meestal wel de ideale manier om voor een andere post heropgevist te worden. Timmermans is een talenknobbel en toonde zich als voormalig Nederlands minister van Buitenlandse zaken een topdiplomaat. Timmermans zou al de steun hebben van de Duitse regeringspartij SPD om

Tot nog toe is er nog maar twee kandidaten om de 'spitzenkandidaat' of het gezicht te worden van de sociaaldemocraten bij de Europese verkiezingen. De eerste is de voormalige Oostenrijkse premier Christian Kern, de tweede de Slovaak Maros Sedcovic, eveneens vice-voorzitter van de Europese Commissie.