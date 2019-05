Geruchten over coup tegen Theresa May zwellen weer aan

Wie volgt May op?

Als Theresa May vertrekt als premier, moeten haar Conservatieven een nieuwe partijleider kiezen. Een eerste selectie gebeurt door de 314 Conservatieve parlementsleden. Als er drie of meer kandidaten zijn, worden die via verschillende stemrondes teruggebracht tot een duo. De ruim 100.000 partijleden maken dan de definitieve keuze. Dat proces kan weken duren, zeker omdat het aantal potentiële kandidaten legio is. Als May valt, zou tegen het einde van de zomer een opvolger bekend moeten zijn. Die kan dan tijdens het Conservatief partijcongres, dat plaatsvindt van 29 september tot 2 oktober, op het schild gehesen worden. Het aantal kandidaten is alvast groot.

Boris Johnson: de gewezen minister van Buitenlandse Zaken was een van de boegbeelden van de Leave-campagne voor het brexitreferendum. Met zijn charisma is hij ook veruit de bekendste en populairste kandidaat bij het grote publiek. Maar zijn onverholen ambitie om May aan de kant te schuiven, heeft veel kwaad bloed gezet bij andere tory-parlementsleden. En zijn steun voor een no-dealbrexit schrikt gematigde Conservatieven af. Al onderstreepte Johnson de voorbije dagen dat hij wel degelijk van oudsher een ‘One Nation Tory’ is, de strekking binnen de partij die pleit voor een socialer centrumbeleid.

Dominic Raab: de gewezen brexitminister nam in november ontslag uit onvrede met het scheidingsverdrag dat May met de EU had gesloten. Sindsdien bouwde aan zijn nationale bekendheid, om de strijd met Johnson om de brexitkandidatuur te kunnen aangaan. Raab pleit voor een no-dealbrexit en behoort, veel meer dan Johnson, ook op andere beleidsvlakken tot de hardrechtse, ultraliberale vleugel van de partij. Daarom wordt hij nog meer dan Johnson gewantrouwd door gematigde tory’s.

Esther McVey: de gewezen minister van Pensioenen nam net als Raab in november ontslag uit onvrede met Mays brexitplan. En ze geldt net als Raab als een van de meest rechtse kandidaten om May op te volgen.

Michael Gove: de minister van Milieu was de intellectuele sidekick van Johnson tijdens de brexitcampagne. Sindsdien toonde hij een gematigder imago, waardoor Conservatieve brexithardliners hem wantrouwen.

David Davis: de gewezen Brexitminister nam vorige zomer ontslag uit onvrede met Mays toenmalige brexitplannen. Kan als veteraan - in 2005 versloeg David Cameron hem verrassend tijdens de Conservatieve leiderschapsverkiezingen - een verzoenende tussenpaus zijn.

Jeremy Hunt: de minister van Buitenlandse Zaken geldt nu als een uitgesproken brexiteer, maar voerde in 2016 campagne voor een verlengd verblijf in de EU. Wordt daarom nog steeds gewantrouwd.

Sajid Javid: de minister van Binnenlandse Zaken kan, als zoon van een Pakistaanse buschauffeur, aantonen dat de Conservatieven niet enkel de partij zijn van welgestelde blanken. Als gewezen directeur van Deutsche Bank beschikt hij over voldoende economische serieux. Maar ook hij pleitte aanvankelijk tegen de brexit.

Daarnaast circuleren ook de namen van Angela Leadsom (de fractieleider in het parlement), Liam Fox (minister van Internationale Handel) en Penny Mordaunt (minister van Defensie), allen overtuigde brexiteers. En die van Amber Rudd (minister van Werk), Matt Hancock, (minister van Gezondheid) en Liz Truss (viceminister van Financiën), drie gewezen remainers.