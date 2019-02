Groen pikt zitje Open VLD in Europees Parlement in

Groen kan bij de Europese verkiezingen van 26 mei twee zitjes halen in plaats van een nu. Open VLD, met lijsttrekker Guy Verhofstadt, moet een zitje van de drie inleveren. Dat blijkt uit een eerste peiling, opgemaakt door het Europees Parlement.

De N-VA zou vier zetels (op 21 Belgische zitjes) behouden en met 28,8 procent van de stemmen de grootste partij blijven. CD&V en de sp.a blijven respectievelijk op twee zetels en een zetel. Ook Vlaams Belang behoudt zijn ene zetel in het Europees halfrond.

PTB komt, PS blijft grootste

In Wallonië verliest de liberale MR een van de drie zitjes en doet de linkse PTB haar intrede in het Europarlement. De PS blijft er de grootste partij met een kwart van de stemmen en drie zetels.

Geen eurosceptische golf

Het aantal zitjes in het Europarlement daalt als gevolg van de brexit van 750 naar 705. België blijft op hetzelfde niveau: 21 in totaal, waarvan twaalf voor Vlaanderen, acht voor het Franstalige landsgedeelte en een Duitstalige. Maar Nederland bijvoorbeeld krijgt er drie zitjes bij en gaat in mei naar 29 Europarlementsleden.