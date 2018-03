GroenLinks grootste partij in twee van de vier grootste Nederlandse steden

GroenLinks wordt veruit de grootste partij in Amsterdam en Utrecht. Dat blijkt uit de exitpolls en eerste uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen in Nederland.

De zusterpartij van Groen komt in de Nederlandse hoofdstad uit op elf zetels, een winst van vijf. De linksliberale D66 was de grootste partij in Amsterdam en zakt van 14 naar 9 zetels. Ook de sociaaldemocratische PvdA levert fors in en gaat van 10 naar 5 zetels. De PvdA was decennialang onbetwist de grootste partij van Amsterdam en levert ook traditiegetrouw de burgemeester.

De partijvoorzitter van GroenLinks, Marjolein Meijer, spreekt voor de camera van de NOS van ‘een historische uitslag en een geweldige kans om Amsterdam te veranderen’. Ze gaat ervan uit dat haar partij in de hoofdstad gaat besturen.

Ook in Utrecht, de vierde stad van Nederland, wordt GroenLinks de grootste partij. De partij krijgt 12 zetels, tegenover 8 vier jaar geleden. Ook hier onttroont GroenLinks D66. In Rotterdam en Den Haag, de twee andere van de vier grote Nederlandse steden, wonnen lokale partijen.

Versplintering

Net als vier jaar geleden lijken ook nu lokale partijen vaak de grootste partij te worden of te blijven. In de grote steden is wel sprake van een verdere versplintering van de lokale politiek. Daarmee volgt het lokale niveau de nationale politiek. Die versplintering zorgde ervoor dat de vorming van de derde regering van de liberale premier Mark Rutte (VVD) langer duurde dan elke voorgaande in Nederland.

Rutte zei woensdag dat zijn partij ‘voor het eerst bij gemeenteraadsverkiezingen de grootste landelijke partij van Nederland te worden’. Hij gaat ervan uit daarmee het christendemocratische CDA te kunnen aftroeven.

Referendum

Tegelijkertijd met de lokale verkiezingen konden de kiezers in Nederland ook hun stem uitbrengen in een raadgevend referendum over de zogenaamde ‘inlichtingenwet’, die inlichtingendiensten meer mogelijkheden geeft om de privacy van burgers te schenden. Op basis van de exitpolls was het woensdagavond nog volstrekt onduidelijk of de kiezers voor of tegen stemden.