Half miljoen SPD-leden beslissen over lot Merkel

Het is vandaag D-day voor de Duitse bondskanselier Angela Merkel. De sociaaldemocratische SPD maakt dan bekend of ze in een regering met haar CDU stapt. De gevolgen zijn verstrekkend.

Het Willy-Brandt-Haus, het hoofdkwartier van de SPD in Berlijn, is dit weekend even het epicentrum van de Duitse politiek. De partijleiding maakt er vandaag, rond 9uur, het resultaat bekend van een ledenbevraging. Ruim 460.000 SPD-leden kregen de afgelopen weken de kans om zich uit te spreken over het regeerakkoord dat de partij sloot met de christendemocratische CDU/CSU van Merkel.

160 dagen SPD Stemt een meerderheid van de SPD’ers voor regeringsdeelname dan kan Angela Merkel meer dan 160 dagen na de parlementsverkiezingen van eind september aan de slag met haar vierde regering.

De impact van het interne referendum is verstrekkend. Stemt een meerderheid van de SPD’ers voor regeringsdeelname dan kan Merkel meer dan 160 dagen na de parlementsverkiezingen van eind september aan de slag met haar vierde regering. Maar het belooft een moeilijk huwelijk te worden. Het water tussen beide partijen is diep en ze zullen elkaar het licht in de ogen niet gunnen.

Crisis

Als de partijleden massaal voor de oppositie kiezen, zijn de gevolgen niet te overzien. Dan belandt de Duitse politiek in een ongeziene crisis, die mogelijk tot nieuwe verkiezingen leidt. De alternatieven zijn een minderheidsregering - wat een primeur zou zijn in Duitsland - of een coalitie tussen Merkels CDU/CSU, de liberale FDP en de groenen. Het enige probleem met dat laatste scenario is dat Merkel die constructie meteen na de verkiezingen vergeefs op poten probeerde te zetten.

Het is volstrekt onduidelijk welk kamp in de SPD de overhand haalt. De enige graadmeter is de stemming eind januari bij een partijraad van ruim 600 kopstukken over de voortzetting van het coalitieoverleg. Toen gaf amper 56 procent zijn zegen voor de onderhandelingen over een grote coalitie. Toen Merkel en SPD-leider Martin Schulz enkele weken later een ontwerp van regeerakkoord presenteerden, laaide het ongenoegen bij de sociaaldemocraten hoog op.

Er is in de SPD een enorme weerzin tegen een grote coalitie. Kevin Kühnert Leider SPD-Jongeren

Het verzet wordt geleid door de 28-jarige Kevin Kühnert, de combattieve voorzitter van de Jusos, de jongerenafdeling van de SPD. Hij sabelde het regeerakkoord neer omdat de tekst de inkomensongelijkheid nauwelijks aanpakt. Volgens hem kunnen de sociaaldemocraten alleen maar sterker worden als ze resoluut voor de oppositie kiezen. Kühnert is overtuigd dat een meerderheid van de partijleden de GroKo wegstemt. ‘Er is in de SPD een enorme weerzin tegen een grote coalitie’, zegt hij stellig.

De partijleiding haalde de voorbije weken alles uit de kast om de achterban te overtuigen de regeringsdeelname goed te keuren. Ze wees de leden erop dat ze hun verantwoordelijkheid moeten nemen om het land niet stuurloos achter te laten. Want met een ‘neen’ dreigt Duitsland zichzelf in de voet te schieten, klonk het onheilspellend. Niet alleen krijgt de economie rake klappen, maar de Europese voortrekkersrol die Berlijn de afgelopen jaren speelde, staat op de helling.

Emmanuel Macron

Net om die reden wordt ook buiten Duitsland met spanning uitgekeken naar de SPD-stemming. Vooral de Franse president Emmanuel Macron staat te wachten op een gesprekspartner in Berlijn. Hij heeft grootse plannen om de Europese Unie grondig te hervormen maar kan dat niet op eigen houtje. Hij wil zo snel mogelijk de aloude Frans-Duitse locomotief op gang brengen.