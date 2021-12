Het wankele netwerk van Éric Zemmour...

De polemische journalist Éric Zemmour transformeerde deze week tot Frans presidentskandidaat. Heeft hij genoeg machtige vrienden? Wie zijn ze? En zullen ze hem ook in de rol van extreemrechtse politicus trouw blijven?

Na 19 jaar in de journalistiek - bij de krant Le Figaro en als extreemrechtse polemist in tal van tv-programma’s - moet Zemmour het nu als politicus waarmaken. Zijn slaagkansen zijn klein, vooral omdat de klassieke rechtse partij Les Républicains (LR) schaamteloos zijn thema’s wil overnemen om een plaatsje te veroveren tussen de Franse president Emmanuel Macron en de kandidate van het extreemrechtse Rassemblement National Marine Le Pen. Bovendien leerde Zemmour deze week dat een politiek pamflet schrijven of cassant uit de hoek komen in een debat niet hetzelfde is als stemmen halen.

De YouTube-clip waarin Zemmour zijn kandidatuur aankondigde, lokte meteen controverse uit. Doordat hij in een donkere ruimte achter een ouderwetse microfoon zat en bewust niet in de camera keek, moesten veel Fransen aan Charles De Gaulle denken, die in speeches opriep tot eenheid. De generaal was de stichter van de Vijfde Republiek, en dus het politieke Frankrijk dat we kennen. Maar Zemmour associeert zich eerder met een mythisch Frankrijk: dat van Jeanne d’Arc en van Napoleon, waar nooit een Franse Revolutie had plaatsgevonden en waar de monarchie nog voorrang had op de huidige republikeinse orde. De referentie aan De Gaulle is dus eerder een gimmick dan een statement.

De aankondiging kreeg veel kritiek. Enkele productiehuizen spanden een proces aan wegens misbruik van auteursrechten. Google, de eigenaar van YouTube, besliste de video ontoegankelijk te maken voor minderjarigen. Maar de scherpste kritiek kwam van de stichting De Gaulle. ‘De Gaulle behoort tot geen enkele politieke familie. De verwijzing naar zijn werk is nooit eerder zo onduidelijk en zelfs misleidend geweest, tot op het leugenachtige af’, klonk het in een mededeling.

‘De Gaulles doel was altijd de eenheid en de samenhang van de natie, en die moest tot elke prijs bewaard blijven. Daarom verwerpen we de idee om Frankrijk te verdelen en de ene tegen de andere op te zetten met kracht.’ De scherpe veroordeling van de stichting was een eerste tegenslag voor de kersverse presidentskandidaat.

Van wie kan Zemmour wel steun verwachten? En zal die blijven duren?

De katholieke mediamagnaat Vincent Bolloré

Zemmour is groot gemaakt door één man: Vincent Bolloré. De Franse miljardair heeft er alles aan gedaan om hem op de politieke kar te zetten. Na een lange aanloop in andere televisieshows kreeg Zemmour van 2019 tot 2021 de kans om van maandag tot donderdag te schitteren in ‘Face à l’Info’ op de kleine nieuwszender CNews. Zemmour speelde de rol van zijn leven als provocateur en polemist. Hij kreeg geen weerwerk omdat de grote baas van CNews, Bolloré, pal achter hem stond. Het deed de zender overigens ook goed. Het kijkersaantal verdrievoudigde in de periode dat Zemmour er te zien was.

Bolloré controleert niet alleen het mediaconglomeraat Vivendi, met de tv-zenders Canal+, C8 en CNews is hij dit jaar ook de meerderheidsaandeelhouder geworden van Lagardère. Die holding controleert onder meer de radiozender Europe 1 en het weekblad Paris Match.

Uit een portret in de krant Le Monde blijkt dat Bolloré ‘meer Zemmour’ in de Franse politiek wil. Dat verontrust president Emmanuel Macron ten zeerste. Een discrete ontmoeting op het Élysée liep uit op een zware ruzie. Bolloré stond zoals de meeste bedrijfsleiders uit de beursindex CAC40 aan de rechterzijde, maar bleek nog veel meer naar rechts te zijn opgeschoven. In 2007 steunde hij nog voluit Nicolas Sarkozy, die met zijn echtgenote Carla Bruni een omstreden vakantie aan boord van zijn jacht doorbracht. Maar na vijf jaar François Hollande en vijf jaar Macron vond Bolloré dat de Franse rechterzijde meer pit nodig had. Dat bracht hem bij Zemmour.

Wat Bolloré ertoe aanzette Zemmour te promoten, is zelfs voor de Franse media een raadsel. Het extreemrechtse boegbeeld Marine Le Pen heeft op de zenders van Bolloré nooit een kans gekregen.

Wat maakt het verschil? Wellicht de Franse bourgeoisie. Een deel van het Franse electoraat is erg katholiek en heeft een duidelijke hang naar het verleden. De meerderheid van hen is overtuigd dat Frankrijk op het verkeerde spoor zit. Van Bolloré is bekend dat hij ook streng gelovig is. Het klikte in elk geval tussen hem en Zemmour. De doorgaans onbereikbare zakenman is voor Zemmour wel toegankelijk. Ze spraken geregeld af voor een etentje en belden dagelijks.

Politiek laat Bolloré niet in zijn kaarten kijken. Als zakenman onderhield hij contacten met partijen van rechts en links. Volgens zijn directe omgeving speelt het naderende einde als actieve zakenman een grote rol. Bolloré is 69 en neemt op zijn zeventigste afscheid van de zakenwereld. Voor het zover is, wil hij duidelijk zijn stempel drukken met zijn steun aan Zemmour, zeggen mensen die hem kennen.

De fondsenbeheerder Charles Gave

De steun van Bolloré wakkerde in de zakenwereld de interesse in Zemmour aan. Bij de geïnteresseerden hoorde de miljonair Charles Gave, die zijn fortuin maakte in het fondsenbeheer, eerst in Londen en later Hongkong. Van Gave, die ervoor bekendstond veel sympathie voor extreemrechts te hebben, toonde zich bereid Zemmour te steunen en leende 300.000 euro aan Les Amis de Zemmour, een verkiezingsvehikel dat nog niet operationeel is.

Omdat particulieren alleen schenkingen mogen doen aan partijen en niet rechtstreeks aan kandidaten, vreest Gave dat hij zijn centen nooit zal terugzien. Enkele weken voor Zemmour zijn kandidatuur officieel maakte, kwam het dan ook tot een breuk. Gave trok zich terug. ‘Hij is een grote jongen nu. Met 17 procent in de peilingen heeft hij mij niet meer nodig’, stelde hij.

Een onderzoek van de linkse krant Le Monde leert dat de zakenwereld gefascineerd is door de figuur Zemmour, maar niet met hem wil worden geassocieerd. Met de regelmaat van de klok worden discrete diners opgezet met Zemmour als centrale gast. Dat leidt vaak tot een totale breuk. ‘Ik kom op geen enkel punt met hem overeen’, verklaarde Henri de Castries, die in het verleden nog de grote baas van de Franse verzekeringsgroep AXA was.

Volgens Le Monde hebben vooral gewezen aanhangers van François Fillon veel interesse voor Zemmour. Zij willen niet kiezen tussen Le Pen en de kandidaat van Les Républicains. Bij de grote beursgenoteerde bedrijven maakt Zemmour weinig kans, de meeste leden van de CAC40 staan achter Macron. Bij de grotere kmo’s zou Zemmour meer aansluiting kunnen vinden, oordeelt een anonieme bron uit het Franse zakenleven.

De Joodse campagneleidster Sarah Knafo

De entourage van Zemmour is erg beperkt. Zijn vaste ploeg bestaat uit vier mensen. Dat is een lichte structuur om een campagne van vijf maanden te voeren. Als de oud-journalist professioneel campagne wil voeren, heeft hij snel een grotere ploeg nodig.

Schermvullende weergave Zemmour en zijn campagneleidster Sarah Knafo. ©Blondet Eliot/ABACA

Zijn grootste vertrouweling is zonder twijfel Sarah Knafo. Zij domineert Zemmours campagne en bepaalt wie toegang tot hem krijgt. Ze is campagneleidster en verkiezingsstrateeg, ze overschouwt de communicatie en schrijft soms zelf teksten. Met Zemmour deelt ze een Joodse, magrebijnse afkomst. Aanvankelijk militeerde ze voor Sarkozy, maar na haar ontmoeting met Zemmour zo’n tien jaar geleden ging ze steeds meer geloven in zijn presidentiële kansen.

De buitenwereld stelt zich nogal wat vragen over de ware aard van de verhouding tussen Knafo en Zemmour. In september publiceerde Paris Match een foto van haar en Zemmour, badend in de Middellandse Zee. Zemmour had toegestemd in een fotoreportage, maar dat beeld was buiten het medeweten van de polemist en zijn raadgeefster gepubliceerd. De vraag bleef hangen: ging het initiatief uit van Paris Match of was alles in scène gezet om de nieuwsgierigheid naar Zemmour aan te wakkeren?

Eind november suggereerde het Franse roddelblad Closer dat Knafo zwanger zou zijn van Zemmour. Het publiceerde een foto van Zemmour arm in arm met Knafo, met als kop: ‘Il va être papa’. Zemmour probeerde de publicatie tegen te houden, maar dat mislukte. Hij daagt het roddelblad nu voor de rechter wegens inbreuk op zijn privacy. Door het voorval werd Knafo plots veel minder zichtbaar. Closer mag dan geen al te goede reputatie hebben, het blad bracht ook de escapades van de voormalige president François Hollande uit.

De rest van Zemmours club is mannelijk. Olivier Ubéda is de grote organisator en moet garanderen dat de meetings straks goed verlopen. De grote test volgt op 5 december als Zemmour zijn eerste meeting als kandidaat houdt in Villepinte bij Parijs. Ubéda heeft al voor verschillende politici gewerkt, maar Zemmour kon hem overtuigen om bij hem te komen werken.

Eerste politieke meeting wordt cruciale test Zondag neemt Zemmour voor het eerst zijn rol als politicus op. De grote vraag is of hij de zaal in de ban kan krijgen. Zemmour zal zijn eerste meeting niet in de Zenith in Parijs houden, maar in de

expohallen van Villepinte. Officieel wordt de bijeenkomst verplaatst omdat er 19.000 belangstellenden zijn om hem als presidentskandidaat te horen. Maar de Zenith is ook afgezegd omdat Parijs rellen van antifascistische militanten vreest. En ook Villepinte is nog niet zeker. De socialistische voorzitter van het departement wil de bijeenkomst verbieden. Villepinte is vaak een uitwijkplaats voor politici voor wie Parijs te vijandig is. Zo gaf Marine Le Pen in mei 2017 er haar slotmeeting als presidentskandidate. Voor Zemmour is de meeting belangrijk omdat hij voor het eerst zijn rol als politicus moet opnemen. Tot nu toe hield hij bijeenkomsten over zijn boek en kon voor een welwillend publiek rustig zijn eigen ideeën uiteenzetten. Als politicus zal hij een coherente speech moeten houden en de zaal in de ban moeten krijgen. Toen Zemmour zich dinsdag kandidaat stelde voor het presidentschap, gaf hij een interview in het televisiejournaal van TF1. Hij maakte een slechte indruk en kon niet om met lastige vragen. Zo verloor hij een heel stuk geloofwaardigheid. De meeting zal ook met argusogen worden gevolgd om te weten welke bekende personen de polemist openlijk steunen. Met andere woorden: wie zit op de eerste rij? Zemmours entourage minimaliseert het belang van die vraag. ‘Belangrijker

dan wie op de eerste rij zit, is het aantal Fransen dat we kunnen bereiken’, zegt

Olivier Ubéda, die het evenement voor Zemmour organiseert. Geld inzamelen Zemmour moet zich als presidentskandidaat nog helemaal organiseren. Dat betekent: een volwaardig campagneteam uitbouwen en structuren opzetten om geld in te zamelen voor zijn campagne. Dat is een hele opdracht. Bovendien heeft Zemmour nog altijd geen partij opgericht en is het vehikel Les Amis de Zemmour voorlopig een lege doos. En dan is het nog de vraag of Zemmour genoeg geld bijeen kan brengen en kredieten kan krijgen. De Franse banken staan niet te springen om krediet te verlenen aan presidentskandidaten. Ook voor de extreemlinkse Jean-Luc Mélenchon en de extreemrechtse Marine Le Pen is het moeilijk. En die twee hebben bij de vorige verkiezingen al hun sporen verdiend, terwijl Zemmour een neofiet is. Om al die redenen is de meeting het moment van de waarheid. Ofwel geraakt de kandidaat Zemmour uit zijn dip, ofwel glijdt hij verder af.

De jonge bankiers Julien Madar en Jonathan Nadler

Er zijn ook twee jonge bankiers die in alle discretie werken. Julien Madar, die voor Rothschild werkte, is verantwoordelijk voor de financiering van de campagne. Hij ontmoette Zemmour in 2016 na een debat en bood toen al zijn medewerking aan. Jonathan Nadler, een bankier bij JPMorgan, werkt het economisch programma van Zemmour uit. Dat is op dit ogenblik nog een zwakke plek.

Maar naast die vaste kern is de uitval groot in het netwerk dat Zemmour aanvankelijk steunde. De voormalige, rechtse politicus Philippe de Villiers liet weten dat hij niet naar de eerste meeting gaat. De Villiers leidt het attractiepark Puy de Fou en vreest voor negatieve publiciteit.

Misschien nog erger is het dat ook Jean-Fréderic Poisson afhaakte voor de meeting. Poisson was zelf kandidaat voor de presidentsverkiezing met zijn partij VIA, maar schaarde zich achter Zemmour. Het is onduidelijk of hij de campagne actief blijft steunen.

De familie Le Pen Marion en Marine

Marion Le Pen, het nichtje van Marine, schaarde zich aanvankelijk achter Zemmour, en dus tegen haar tante. Maar ze trok zich discreet terug en neemt weer afstand van Zemmour. De oud-journalist heeft haar duidelijk niet kunnen overtuigen om de eerste, belangrijke meeting bij te wonen.

Schermvullende weergave Marine Le Pen ©AFP

Door zijn beperkte netwerk rijst steeds meer de vraag of Zemmour uiteindelijk niet door andere politici zal worden gerecupereerd. Marine Le Pen, de presidentskandidaat voor het extreemrechtse Rassemblement National, riep hem al op om samen te werken. Ze had het in oktober nog erg lastig met Zemmour. Hoewel hij niet eens officieel kandidaat was, stak hij haar moeiteloos voorbij in de peilingen. Maar Le Pen vocht terug en heeft weer de bovenhand in de polls. Ze staat nu op 19 tot 20 procent, terwijl Zemmour op 15 tot 16 procent strandt.

Na een blitzstart moet Zemmour duidelijk op zoek naar een tweede adem in de campagne. De vraag is of hij zich geroepen voelt met Le Pen samen te werken. Naast grote gelijkenissen in standpunten over migratie en de islam, zijn er ook grote verschillen. Le Pen haalt veel stemmen uit de arbeidersklasse, terwijl Zemmour een hoger opgeleid publiek bespeelt. Samenwerking is daar niet vanzelfsprekend.

Wel is er bij Les Républicains een opmerkelijke evolutie. Eric Ciotti, die mogelijks presidentskandidaat voor traditioneel rechts wordt, heeft Zemmour altijd gesteund. Sterker nog, hij onderschrijft voor een groot deel zijn sombere analyse van Frankrijk. Maar Ciotti vindt dat Zemmour geen oplossingen aandraagt, terwijl hij die wel heeft. Na de eerste ronde van de voorverkiezingen bij LR, die Ciotti afgelopen week won, riep hij de aanhangers van Zemmour alvast op voor hem te stemmen bij de presidentsverkiezingen.