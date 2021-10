Hidalgo stapt in onmogelijke race naar Frans presidentschap

Anne Hidalgo, de burgemeester van Parijs, wordt de presidentskandidate voor de Franse socialisten. In een hopeloos verdeeld links kamp maakt ze weinig kans op succes.

Als alles volgens planning verloopt, roepen de aanhangers van de Franse socialistische partij (PS) Anne Hidalgo donderdagavond uit tot hun kandidate bij de presidentsrace in april 2022. Zelfs de enige tegenkandidaat, de burgemeester van Le Mans Stéphane Le Folle, maakt zich geen illusies. 'Het doek is allang gevallen', liet hij zich voor de aanvang van de stemming ontvallen.

Hidalgo, die sinds 2014 de Franse hoofdstad leidt, wil links weer op de politieke kaart zetten. Bij de vorige presidentsverkiezingen in 2017 haalde PS-kandidaat Benoît Hamon zelfs geen 7 procent van de stemmen. De peilingen zijn Hidalgo evenmin gunstig gezind. Ze zweeft rond 5 procent. Desalniettemin houdt haar entourage de moed erin. Die verzekert dat de echte campagne pas begint zodra Hidalgo officieel is aangewezen door de achterban.

De essentie De burgemeester van Parijs, Anne Hidalgo, wordt de presidentskandidaat van de Franse PS.

In de precampagne sloeg ze een modderfiguur met irrealistische voorstellen.

De verdeeldheid in het linkse kamp is groot. Minstens vijf kandidaten dingen mee om het presidentschap volgend jaar.

De kans dat Hidalgo de tweede ronde van de presidentsverkiezingen haalt, is erg klein.

De burgemeester van Parijs is omstreden. In de Franse hoofdstad voert ze een erg milieuvriendelijk beleid, samen met de groene partij. Dat bestuursavontuur loopt niet altijd over rozen. De spanningen tussen beide coalitiepartners nemen nog toe nu de presidentsverkiezingen aan de horizon opduiken.

Hidalgo is een verklaarde vijand van de auto in de hoofdstad en wil van heel Parijs op korte termijn een zone 30 maken. Haar agressieve stijl roept veel weerstand op en 'Hidalgo-bashing' is in Parijs en omstreken een geliefde sport. Hidalgo kan wel rekenen op de partij. De meeste tenoren steunen haar.

Verdeeldheid

Bij de vorige presidentsverkiezingen werden de Franse socialisten van de kaart geveegd door Emmanuel Macron, die een belangrijk deel van de PS meenam in zijn persoonlijke avontuur. Dat leidde tot grote verdeeldheid, tot op de dag van vandaag.

Die verdeeldheid geldt niet alleen voor de socialisten. Ook de milieupartij EELV, de communisten (PCF) en het extreemlinkse La France Insoumise (LFI) hengelen naar linkse kiezers.

De ecologische partij hoopt dat Hidalgo zich uiteindelijk terugtrekt uit de race naar het presidentschap, maar dat hopen de socialisten ook van de kandidaat van de groene partij.

Terwijl centrumrechts nog een kandidaat moet aanwijzen, zijn er al vijf kandidaten op links: Hidalgo voor de PS, Yannick Jadot voor EELV, Jean-Luc Mélenchon voor LFI, Fabien Roussel voor de PCF en Arnaud Montebourg, een gewezen minister onder ex-president François Hollande die opkomt met een eigen beweging.

De belangrijkste strijd gaat tussen de PS en EELV. Twee weken geleden stonden Jadot en Hidalgo nog op bijna gelijke hoogte. Sindsdien moest de Parijse burgemeester steeds meer de rol lossen. De ecologische partij hoopt dat Hidalgo zich uiteindelijk terugtrekt uit de race naar het presidentschap, maar dat hopen de socialisten ook van de kandidaat van de groene partij.

Mislukking

Ontegensprekelijk zit Hidalgo in de hoek waar de klappen vallen. Haar aanloopcampagne was een complete mislukking. Zo beloofde ze om de lerarenlonen te verdubbelen als ze aan de macht komt. Dat was een al te doorzichtige belofte omdat het lerarenkorps traditioneel links stemt, maar niemand geloofde dat ze die belofte kon waarmaken.

De belofte om de btw op benzine te verlagen stond dan weer in scherp contrast met het duurzame imago dat ze zich graag aanmeet. De verlaging van de maximumsnelheid op de snelwegen naar 110 km/uur was dan weer een miskleun omdat de Fransen niet willen weten van zo'n ingreep.

De opeenvolgende uitschuivers van Hidalgo, die breed werden uitgesmeerd in de Franse pers, leiden nu al tot zenuwachtigheid in het hoofdkwartier van de PS. De schrik voor een herhaling van het scenario-Hamon, met een totale afgang voor de partij, zit er diep in.

Anne Hidalgo is de enige op links die de kwaliteiten bezit om te regeren. Olivier Faure Secretaris-generaal PS

De vraag is maar of het verdeelde linkse kamp enige kans maakt om genoeg stemmen te verzamelen om door te stoten tot de tweede ronde van de presidentsverkiezingen. Dat perspectief ontbreekt nu totaal in alle peilingen. Een belangrijk deel van de Fransen twijfelt of de linkse kandidaten wel klaar zijn voor een presidentiële job.