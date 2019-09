Hofer gaat extreemrechtse FPÖ leiden in Oostenrijk

Norbert Hofer is de nieuwe leider van de Oostenrijkse extreemrechtse partij FPÖ. Op een bijeenkomst in Graz kreeg Hofer 98,25 procent van de stemmen.

Over twee weken vinden in Oostenrijk parlementsverkiezingen plaats en Hofer is met de FPÖ bijzonder ambitieus. 'Ik treed niet aan als leider van een partij die zich op lange termijn tevreden stelt met de tweede of derde plaats', zei hij in een rede tot zijn partijgenoten.