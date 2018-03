Horst Seehofer, de Duitse versie van Jambon en Francken

Met Horst Seehofer krijgt Duitsland een mengeling van Jan Jambon en Theo Francken als minister van Binnenlandse Zaken. Hij is het symbool van het rechtsere Duitse migratiebeleid.

‘Een verlies van controle zal met mij niet gebeuren’, maakte Horst Seehofer, de nieuwe Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Migratie én Heimat, net na het afsluiten van het coalitieakkoord duidelijk. Lees: een nieuw Wir schaffen das, de uitspraak waarmee bondskanselier Angela Merkels destijds aangaf dat Duitsland de vluchtelingenstroom aankan maar die leidde tot veel chaos, komt er niet.

Kort De nieuwe Duitse regering, opnieuw een coalitie van de christendemocratische alliantie van de CDU en de CSU met de sociaaldemocratische SPD, krijgt vandaag het vertrouwen van het parlement. Het Beierse CSU-boegbeeld Horst Seehofer wordt minister van Binnenlandse Zaken en Migratie. Met een rechtser vluchtelingenbeleid wil hij kiezers terugwinnen op de extreemrechtse AfD.

Het 68-jarige boegbeeld van de CSU, de conservatievere zusterpartij van Merkels CDU, was de afgelopen tien jaar minister-president van Beieren. De komende vier jaar heeft Seehofer één rol: als een Duitse mengeling van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) en staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) het ongenoegen van de kiezers over het vluchtelingenbeleid wegwerken en zo stemmen terugwinnen op de extreemrechtse AfD, die het goed deed bij de verkiezingen van september. Een beetje zoals de N-VA met beloftes over een strenger vluchtelingenbeleid stemmen van het Vlaams Belang heeft afgepakt.

Over de nieuwe Duitse regering, die vandaag wordt ingezworen, is het beeld ontstaan dat Merkels christendemocratische alliantie zware toegevingen heeft moeten doen aan de sociaaldemocratische SPD. Hoewel de partij veel moeilijkheden had om het regeerakkoord intern te laten goedkeuren, zou de SPD de beste beurt hebben gemaakt. Zowel inhoudelijk als door het ministerie van Financiën en Buitenlandse Zaken binnen te halen.

Obergrenze

Maar ook de CSU, die van een strenger vluchtelingenbeleid haar enige strijddoel maakte, scoorde. Zo bekwam de CSU een Obergrenze op het aantal asielzoekers dat wordt opgenomen, al mag dat officieel niet zo heten. Jaarlijks mogen maximaal 180.000 tot 220.000 mensen naar Duitsland komen. Ook de gezinshereniging wordt beperkt: maandelijks kunnen slechts 1.000 familieleden van erkende vluchtelingen naar de Bondsrepubliek overkomen.

In zijn eerste interview deed Seehofer er nog een schepje bovenop. Hij kondigde een ‘masterplan voor een snellere terugkeer’ en ‘een nultolerantie voor criminaliteit’ aan. Forse woorden voor een Duitse minister van Binnenlandse Zaken, die zich zoals Seehofers voorganger Thomas de Mazière traditioneel vooral verstopt achter eufemismes. De communicatie leverde meteen zure gezichten op in de SPD, die vindt dat de toon van de nieuwbakken minister wat softer mag.

Dat is de Beier evenwel niet van plan. Net zoals de N-VA in ons land wil hij fors inzetten op identiteit. Wat betekent het om Duitser te zijn? Een gevoelig thema in Duitsland, waar nationalisme voor veel mensen nog altijd gelijkstaat aan nazisme. Vanuit zijn bevoegdheid als Heimatminister moet Seehofer die vraag bespreekbaar maken. ‘Het gaat niet over dirndls of lederhosen (traditionele Beierse kledij, red.), maar over een gelijke visie op hoe we samenleven en hoe we de samenleving samenhouden’, zegt hij.

Balkan

Seehofers carrièreswitch is opmerkelijk, want de vluchtelingencrisis kostte hem bijna de kop. Toen Merkel in 2015 besliste om de grenzen te openen voor de duizenden vluchtelingen die vastzaten op de Balkan, werd hij als Beiers minister-president gepasseerd. Merkel nam haar beslissing in het midden van de nacht, belde naar Seehofer maar die sliep en zijn telefoon stond uit. Pas de volgende ochtend werd hij op de hoogte gesteld. ‘Ze had een koerier kunnen sturen’, zou hij daar later over zeggen.

Niet veel later stonden tienduizenden vluchtelingen in Beieren, de meest zuidoostelijke deelstaat van Duitsland. Eerst werden ze nog met open armen ontvangen. Later sloeg dat om, waarna de CSU een pandoering kreeg bij de verkiezingen van afgelopen september. In plaats van de gebruikelijke 50 procent haalde de partij slechts 39 procent. Met de AfD is voor het eerst een concurrent op rechts opgestaan, iets wat de CSU jarenlang heeft proberen te vermijden.