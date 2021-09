Huiszoekingen bij ministerie zetten druk op SPD-favoriet Scholz

De Duitse politie is donderdag binnengevallen in de ministeries van Financiën en Justitie in een onderzoek naar witwaspraktijken. De huiszoekingen zetten druk op minister van Financiën Olaf Scholz, de topfavoriet bij de verkiezingen over twee weken.

Het onderzoek spitst zich toe op een financiële onderzoekseenheid (FIU) van het ministerie van Financiën. Die zou niet hebben gereageerd op waarschuwingen van banken over witwaspraktijken. Dat kondigde de officier van justitie in de stad Osnabrück donderdag aan in een communiqué.

De zaak begon nadat een bank in 2018 een verdachte betaling naar Afrika van meer dan 1 miljoen euro had gemeld. Het vermoeden bestond dat er een verband was met drugs- of wapenhandel of terrorisme. De betaling kon niet worden tegengehouden omdat de FIU de politie niet op de hoogte had gebracht van de verdachte transfer.

In de verkiezingscampagne reed Olaf Scholz de voorbije weken een haast foutloos parcours.

De huiszoekingen - die donderdag breed werden uitgesmeerd in de Duitse pers - komen op een gevoelig moment voor de bevoegde minister van Financiën Scholz. Die is voor de sociaaldemocratische SPD-kandidaat om na de parlementsverkiezingen van 26 september Angela Merkel op te volgens als bondskanselier. In de peilingen ligt hij ver voorop.

Baken van rust

Volgens het Openbaar Ministerie was de inval bedoeld om te onderzoeken of de leiding van de ministeries betrokken was bij beslissingen van de FIU om de witwaswaarschuwingen niet door te spelen naar de politie. Een eerdere huiszoeking had aanwijzingen opgeleverd van 'uitgebreide communicatie' tussen de FIU en de ministeries van Financiën en Justitie.

Lees Meer Angela Merkel laat sterk maar onzeker Duitsland achter

In de verkiezingscampagne reed Scholz de voorbije weken een haast foutloos parcours. Terwijl zijn directe rivalen - de christendemocraat Armin Laschet en de groene Annalena Baerbock - er niets van bakten, wierp Scholz zich op als baken van stabiliteit en rust, en dus als de natuurlijke erfgenaam van afscheidnemend bondskanselier Merkel.

Wirecard

Maar het onderzoek naar het mogelijke geknoei bij de FIU dreigt de aandacht te vestigen op de vroegere misstappen van Scholz. Hij kwam in opspraak in het schandaal rond de val van Wirecard, ooit de trots van de Duitse fintech. Wirecard ging in juni 2020 op de fles nadat het een gat van 1,9 miljard euro had moeten opbiechten. Volgens revisor EY ging het om 'gesofisticeerde fraude'.

Uit onderzoek bleek dat het ministerie van Financiën hardnekkig alle signalen van massale fraude bij Wirecard had genegeerd. De financiële toezichthouder BaFin - die valt onder de verantwoordelijkheid van Scholz - bleef het bedrijf de hand boven het hoofd houden. Scholz greep pas in toen het te laat was.