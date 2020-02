Ierse stembusslag draait niet alleen om brexit

Volgens Varadkar is zijn Fine Gael-centrumpartij het meest geschikt om Ierland door de overgangsperiode te loodsen. De premier kan terugvallen op de sterke economische groei en de lage werkloosheid. Na jaren van besparingen is de Keltische Tijger al vijf jaar de snelst groeiende Europese economie. Het uitblijven van gevoelige grenscontroles tussen Ierland en Noord-Ierland schrijft Varadkar mee op zijn conto.

Brexit is geen punt in deze verkiezingen. Men spreekt van Brexternity.

Huurprijzen

Maar de modale Ier lijkt niet wakker te liggen van de brexit. 'De brexit is geen punt in deze verkiezingen, omdat niemand weet wat die zal betekenen. Men spreekt van Brexternity', zegt professor Hedwig Schwall, directeur van het Centrum voor Ierse Studies (KU Leuven).

In de laatste debatten speelden de huurprijzen en de kwaliteit van de gezondheidszorg de hoofdrol. De gemiddelde huurprijs bedraagt 1.800 euro per maand, bijna dubbel zoveel als in 2011. Daarnaast leven bijna 10.000 mensen in noodwoningen of zonder dak boven hun hoofd. 'De schrijnende sociale ongelijkheid speelt veel meer dan de brexit', zegt Schwall.