Italiaanse banken zijn de olifant in de kamer

Als de Italiaanse politici hun economie een duw in de rug willen geven, maken ze het best werk van een verdere sanering van de banksector. Maar niemand verbrandt graag zijn vingers aan het dossier.

Plant u een uitstap naar Milaan? Dan wacht u een unieke ervaring als u in de Via Marconi, op een boogscheut van de Duomo, het filiaal van Intesa Sanpaolo binnenstapt. Vanaf half maart huist in het gebouw van de op een na grootste financiële instelling van het land een patisserie. Italiës bekendste banketbakker, Iginio Massari, verwent klanten van de bank weldra met brioches, chocolaatjes, taartjes en zijn panettone.

De opening van de patisserie is geen eenmalige stunt van Intesa Sanpaolo. Ze past in een groot renovatieplan dat de bankfilialen van de groep de aanblik van een moderne piazza moet geven.

De Italiaanse banksector is aan een flinke opsmukoperatie toe. Decennialang waren de financiële instellingen gefocust op één ding: leningen verstrekken aan duizenden kmo’s, de ruggengraat van de economie. Heel wat regionale banken waren jarenlang diep geworteld in de lokale politiek en hadden soms zelf een politieke partij als aandeelhouder.

Het bekendste voorbeeld is wellicht Banca Monte dei Paschi di Siena (BMPS). De oudste bank ter wereld, in 1472 boven de doopvont gehouden, was lang een speeltuin voor centrumlinks. Ze was de long die Siena en Toscane van zuurstof voorzag.

Eenzelfde rol vervulden Popolare di Vicenza en Veneto Banca in de regio Veneto. De twee banken vormden de levensader voor de lokale economie. Tienduizenden lokale kmo’s hielden bij hun gratie het hoofd boven water.

Door de opeenstapeling van achterstallige bankleningen en een gebrekkige rendabiliteit dreigden BMPS en de twee Venetiaanse instellingen afgelopen zomer zelf kopje onder te gaan. In Rome gingen alarmbellen af. Niet alleen zou ’s lands hele financiële sector op zijn grondvesten daveren bij een faillissement van die drie banken. Miljoenen gewone Italianen stonden ook op het punt hun zuurverdiende spaarcenten in rook te zien opgaan.

Politieke zelfmoord

Gewoon toekijken hoe de drie banken zonken, zou enkele maanden voor een cruciale stembusslag gelijkgestaan hebben met politieke zelfmoord. Het zou populistische partijen als de Lega en de Vijfsterrenbeweging de wind in de zeilen gegeven hebben. Dus toonde Europa zich clement toen de ploeg van premier Paolo Gentiloni BMPS, Popolare di Vicenza en Veneto Banca een reddingsboei toegooide.

De Italiaanse banksector haalde opgelucht adem. Maar na die reddingsactie hebben de financiële instellingen hun schaapjes allerminst op het droge. Ze slepen nog te veel slechte leningen mee. Eind 2015 namen die achterstallige kredieten schrikbarende proporties aan: 360 miljard euro voor alle banken samen. Of een vijfde van het Italiaanse bruto binnenlands product (bbp).

196 miljard Banken In het najaar van 2017 bedroeg het aandeel slechte schulden bij de Italiaanse banken 196 miljard euro, of 11,85 procent van het totaal.

De afgelopen jaren leverden de banken wel inspanningen om hun balansen te zuiveren. In het najaar van 2017 was het aandeel slechte schulden gedaald tot net geen 196 miljard euro, of 11,85 procent van het totaal. Dat is nog altijd ruim het dubbele van het Europese gemiddelde.

Als de Italiaanse economie de volgende jaren enkele tandjes wil bijsteken, is het van groot belang dat de banken die voorraad slechte leningen afbouwen. Want die remt de kredietverstrekking af.

Hoewel de instellingen de gezinnen de afgelopen maanden weer wat gemakkelijker geld voorschoten - het aantal leningen lag in december vorig jaar 2,8 procent hoger dan een jaar eerder - groeien de geldstromen naar bedrijven amper: slechts +0,2 procent jaar op jaar in december 2017. En dat terwijl de verwerkende nijverheid het groeiritme flink opvoert.

De verdere sanering van de banksector staat best hoog op het prioriteitenlijstje van de volgende regering, maar toch lijkt het thema de olifant in de kamer in de verkiezingsrace. Iedereen heeft schrik om zich aan het dossier te verbranden.

Nochtans zijn de uitdagingen legio. Niet alleen de slechte kredieten moeten van de balansen. De regering wacht ook de taak het vertrouwen van spaarders en investeerders in het financiële systeem terug te winnen, bijvoorbeeld door de regels voor goed bestuur aan te scherpen.

De politici lijken de kwestie niet op de lange baan te kunnen schuiven. Half maart pakt Europa uit met nieuwe regels rond de afschrijving van achterstallige leningen. In mei volgen nieuwe stresstests. De hamvraag luidt of die een nieuwe consolidatiegolf in de Italiaanse banksector inluiden.