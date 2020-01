Italiaanse regering niet uit gevarenzone...

In Italië is centrumlinks erin geslaagd de aanval van Matteo Salvini op de rode burcht Emilia-Romagna af te slaan. De afloop van de regionale race geeft de Italiaanse regering wat respijt. Maar de ploeg van Giuseppe Conte is niet uit de gevarenzone.

Onoverwinnelijk. Dat leek Matteo Salvini stilaan. Bij liefst acht regionale verkiezingen op rij was de leider van de uiterst rechtse Lega er, samen met zijn rechtse partners Forza Italia en Fratelli d'Italia, de afgelopen maanden in geslaagd om de zeges aan elkaar te rijgen.

De kers op de taart moest afgelopen weekend volgen in Emilia-Romagna. De 46-jarige Milanees had de voorbije weken alles uit de kast gehaald om de inwoners van de rijke noordelijke regio voor zijn project te winnen. Winst in het gebied met hoofdstad Bologna zou symbolisch erg belangrijk zijn. Want dat was al decennia een links bastion.

Oninneembare burcht

Maar voorlopig blijft Emilia-Romagna een oninneembare burcht voor het rechtse blok. De centrumlinkse Democratische Partij kon ruim 51 procent van de kiezers voor zich winnen. De Lega en zijn partners stranden op net geen 44 procent.

Schermvullende weergave Met hun burgerbeweging wisten de Sardines heel wat kiezers te mobiliseren. ©REUTERS

Een zucht van verlichting ging door centrumlinkse rangen. 'Emilia-Romagna heeft Matteo Salvini een duidelijk signaal gegeven. Hij weet de problemen misschien wel te benoemen, maar hij komt niet met oplossingen over de brug', zei Nicola Zingaretti maandag.

De leider van de Democratische Partij had een bijzonder woordje van dank in petto voor de Sardines, een burgerbeweging die in november vorig jaar spontaan ontstaan is in Bologna als reactie op het antimigratiediscours van Salvini.

Met hun massabijeenkomsten van de voorbije weken in verschillende Italiaanse steden staken zij politici en burgers die de boodschap van de Lega-leider niet lusten een hart onder de riem. De acties lijken niet zonder impact te zijn. In Emilia-Romagna ging zondag net geen 68 procent van de kiezers zijn stem uitbrengen. Daarmee lag de opkomst liefst 30 procentpunten hoger dan bij de vorige regionale verkiezingen in 2014.

Geen reden tot euforie

Niet alleen de Democratische Partij reageerde opgelucht op de mislukte rechtse aanval op Emilia-Romagna. Ook de Italiaanse premier Giuseppe Conte deed dat. 'De leider van de Lega heeft een klap gekregen. De regering, een coalitie van de Democratische Partij met de Vijfsterrenbeweging en de nieuwe partij van ex-premier Matteo Renzi, komt versterkt uit de regionale strijd en is gered', poneerde hij maandag.

3,5 % score Vijfsterrenbeweging in Emilia-Romagna Wat Conte nog het meest zorgen moet baren, zijn de povere prestaties van de Vijfsterrenbeweging. De links-populistische partij strandde afgelopen weekend op een score van 7 procent in Calabrië. In Emilia-Romagna was de schade met amper 3,5 procent nog groter.

Het gevaar op snelle vervroegde parlementsverkiezingen is misschien wel afgewend nu centrumlinks de meubelen gered heeft in Emilia-Romagna. Maar veel reden tot euforie heeft de leider van de linkse coalitieregering niet.

Bij verkiezingen in de arme, zuidelijke regio Calabrië deelde de Lega - een partij die haar wortels heeft in Noord-Italië en decennia streed tegen het 'profitariaat' van het zuiden - wel een uppercut uit. Het rechtse blok gaf centrumlinks met 25 procentpunten het nakijken.

Wat Conte nog het meest zorgen moet baren, zijn de povere prestaties van de Vijfsterrenbeweging. De links-populistische partij, die Zuid-Italië bij de parlementsverkiezingen van twee jaar geleden nog overspoeld had, strandde afgelopen weekend op een score van 7 procent in Calabrië. In Emilia-Romagna was de schade met amper 3,5 procent nog groter.

Implosie

De electorale blamage dreigt de crisis in de Vijfsterrenbeweging nog te vergroten. Ongetwijfeld flakkert het debat over het nut van een bestuursavontuur met de Democratische Partij weer op. Die vraag had de partij in september al eens onder hoogspanning gezet.

Schermvullende weergave Matteo Salvini slaagde er zondag niet in centrumlinks van de macht te verdrijven in Emilia-Romagna. ©REUTERS

Sindsdien is de rust nooit weergekeerd en lopen de spanningen tussen de verschillende vleugels in de beweging hoog op. Met desertie en het vertrek van Luigi di Maio als partijleider tot gevolg. Almaar meer duikt de vraag op of de links-populisten een implosie nog wel kunnen vermijden.

De discussie over de toekomst van de partij blijft wellicht voortwoekeren tot de Vijfsterrenbeweging in maart op een congres beslist welke richting ze wil inslaan en wie de partij de volgende jaren in de juiste richting gidst. Intussen moet de derde economie van de eurozone wel bestuurd worden.

Evenwichtskunstenaar

De kans is groot dat de Democratische Partij de verkiezingsresultaten van afgelopen weekend gaat aangrijpen om meer zeggenschap te eisen in de regering. Ook al is de Vijfsterrenbeweging op basis van de uitslag van de parlementaire stembusslag van maart 2018 nog altijd de grootste coalitiepartner.

Emilia-Romagna heeft Matteo Salvini een duidelijk signaal gegeven. Hij weet de problemen misschien wel te benoemen maar hij komt niet met oplossingen over de brug. Nicola Zingaretti Leider Democratische Partij

Conte schoof maandag nog eens zijn prioriteiten voor de volgende maanden naar voren. 'De regering moet knopen doorhakken in enkele cruciale dossiers: de verlaging van de belastingen, de hervorming van justitie, een basisinkomen en de toekenning van licenties voor de uitbating van ons wegennet.'

Conte zal zich tijdens de onderhandelingen over die thema's eens te meer een uitmuntend evenwichtskunstenaar mogen tonen. Want de regeringspartners zitten verre van op één lijn als het over die heikele kwesties gaat.