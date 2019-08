Italiaanse senaat buigt zich op 20 augustus over lot regering

Vicepremier Matteo Salvini bijt in het zand. Hij had erop aangestuurd op 14 augustus al te stemmen over het voortbestaan van de ploeg-Conte.

In Italië komt de senaat op 20 augustus even terug uit zomerreces. Op de agenda staat slechts een punt: de toekomst van de regering van premier Giuseppe Conte.

De coalitie van de uiterst rechtse Lega en de links-populistische Vijfsterrenbeweging wankelt sinds vicepremier Matteo Salvini eind vorige week zijn vertrouwen in de ploeg opzegde. Meteen diende hij in de senaat een motie van wantrouwen in.

Salvini wilde de senaat woensdag al te laten debatteren over het lot van de regering. Maar een meerderheid van de senatoren verwierp dat plan. De Vijfsterrenbeweging en centrumlinks sloegen de handen in elkaar om dat plan te kelderen.

President Mattarella

Voor de senaat volgende week dinsdag overgaat tot een stemming over de motie van wantrouwen, neemt premier Conte nog het woord. Slaagt hij er daarna niet in een meerderheid van de senatoren achter zich te krijgen, dan trekt hij naar president Sergio Mattarella om het ontslag van de regering in te dienen.

Enkel het staatshoofd kan het parlement ontbinden en nieuwe verkiezingen uitschrijven. Maar Mattarella is niet van plan over een nacht ijs te gaan. Hij wil alle mogelijke pistes bestuderen om na te gaan of vervroegde verkiezingen alsnog vermeden kunnen worden.