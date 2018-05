'Italianen bedreigen stabiliteit eurozone'

In hun regeerakkoord hebben de Vijfsterrenbeweging en de Lega 60 pagina's volgeschreven om Italië te veranderen. Ze willen de staatsschuld afbouwen, maar niet met belastingen of besparing, maar door economische groei. Daarbij rekenen ze op het herzien van de Europese begrotingsregels.

Frankrijk reageert alvast negatief op de plannen van zijn buurland. 'Als de nieuwe regering het risico zou nemen om de engagementen rond schuld, begrotingstekort, de sanering van de banken, dan wordt de financiële stabiliteit van de eurozone bedreigd ', verklaarde Le Maire in een televisie-uitzending.

Regels respecteren

'Iedereen in Italië moet begrijpen dat de toekomst van Italië in Europa ligt en nergens anders. En daarom moeten de regels gerespecteerd worden', aldus Le Maire. Hij wees er op dat de afspraken uit het verleden gelden wie er ook in de regering zit.