Italianen bepalen toekomst Europa

In Europa zijn alle ogen op Italië gericht. Bij de parlementsverkiezingen van zondag bepalen de Italianen niet alleen het marsorder voor de eigen politici, maar ook voor Europa. De schrik voor een populistische vloedgolf en een totale impasse zit erin.

Met meer dan gezonde spanning. Zo zijn veel Europese leiders wellicht hun weekend ingegaan. Dat kan bepalend zijn voor de toekomst van de Europese Unie. Zondagmorgen weet de Duitse kanselier Angela Merkel of ze aan een vierde termijn mag beginnen. Dezelfde dag geven ruim 50 miljoen Italianen de marsrichting aan voor de politici in de derde grootste economie van de eurozone. Die oefening kan leiden tot een lange periode van onzekerheid en instabiliteit. Iets wat Europa kan missen als kiespijn.

De Italianen trekken op 4 maart naar de stembus om een nieuw parlement te kiezen. Een overzicht van de hoofdrolspelers, mogelijke scenario's en toekomstige uitdagingen vindt u op tijd.be/italiaanseverkiezingen

Na het rampjaar 2016 - met de keuze van de Britten voor een brexit en de verkiezing van de protectionistische en isolationistische Donald Trump tot Amerikaans president - hadden de Europese leiders vorig jaar weer moed gevat. De economie draaide weer op toerental. En de verkiezingszeges van de Franse president Emmanuel Macron en Merkel, ten nadele van populistische alternatieven, leken het Europese project vooruit te stuwen.

De moeilijke Duitse regeringsvorming temperde het enthousiasme al. Een politieke impasse in Italië zou het optimisme over een snelle verdere integratie een knauw geven.

65 regeringen sinds WO II

Sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog in 1945 is Italië nooit een toonbeeld van politieke stabiliteit geweest. Het versleet 65 regeringen en meer dan 40 premiers. Gemiddeld zong een bestuursploeg in Rome het de voorbije 70 jaar zowat 13 maanden uit.

13 Regeertermijn Het aantal maanden dat een Italiaanse regering het gemiddeld uithoudt

In een poging komaf te maken met de reputatie van instabiele democratie kreeg de Italiaanse kieswet eind vorig jaar nog eens een facelift. Maar die zou haar doel wel eens kunnen voorbijschieten. Volgens peilingbureaus is het risico op een lange periode van politieke onzekerheid niet onbestaande. Geen enkele partij of alliantie lijkt op weg naar een volstrekte meerderheid.

Ruim vier op de tien kiezers bleek de afgelopen dagen nog in dubio te zijn over zijn stemgedrag. Het ging vooral om vrouwen, kiezers van middelbare leeftijd, mensen zonder universitair diploma, traditionele thuisblijvers en Italianen die in 2013 gecharmeerd waren door Matteo Renzi maar vijf jaar later enorm teleurgesteld zijn in de centrumlinkse leider.

Gaan zij uiteindelijk toch overstag voor de bestuurservaring van de traditionele partijen? Of tonen zij net hun ontgoocheling door populistische politici te knuffelen? In de populariteitspolls scoorden die laatsten de afgelopen weken sterk. Als de peilers het bij het rechte eind hebben, zouden de Vijfsterrenbeweging, de Lega en de Fratelli d’Italia morgen samen zowat 45 procent van de kiezers kunnen verleiden.

Liefde voor Europa bekoeld

De drie partijen hebben een ding gemeen: ze zijn allen eurosceptisch. Dat is opmerkelijk. Want de Italianen, stichtende leden van de Europese Unie, omarmden het Europese project decennia innig. Dat de liefde bekoeld is, mag Europa deels op zijn eigen conto schrijven. Te lang sloegen de lidstaten de Romeinse kreten om hulp op het hoogtepunt van de vluchtelingencrisis in de wind. Bij veel Italianen leeft het gevoel dat Europa hen in de steek laat. Terwijl zij door de ‘Brusselse besparingsdictaten jarenlang economisch leed kenden’.

Als de eurosceptische populisten straks de handen in elkaar slaan, zijn de consequenties ook in de rest van Europa voelbaar. Ook al vijlden de Vijfsterrenbeweging en de Lega de voorbije weken de scherpste kanten van hun discours en pleiten ze niet langer voor een onmiddellijk vertrek uit de eurozone.

Op een shift in het Europese migratiebeleid zouden de Italiaanse populisten ongetwijfeld wel aansturen. En ze vinden elkaar in de strijd voor een lakser begrotingsbeleid en een afkeer voor de sancties tegen Rusland.