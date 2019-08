Italië racet tegen de tijd om regering in elkaar te boksen

In Italië timmeren de Vijfsterrenbeweging en de Democratische Partij aan een nieuw kabinet. Dat moet tegen woensdagavond in de steigers staan. Anders loeren verkiezingen om de hoek.

In Italië nadert de soap rond de vorming van een nieuwe regering zijn ontknoping. President Sergio Mattarella gaf de politieke partijen in zijn land tot woensdagavond om uit te zoeken of in het parlement een stabiele meerderheid op de been te brengen valt.

Die zoektocht drong zich op nadat de uiterst rechtse vicepremier Matteo Salvini op 8 augustus zijn vertrouwen opgezegd had in het 14 maanden oude verstandshuwelijk van zijn Lega met de links-populistische Vijfsterrenbeweging en nog dit najaar nieuwe verkiezingen geëist had. Daarop trok premier Giuseppe Conte vorige week dinsdag zijn conclusies: hij diende het ontslag van zijn ploeg in bij Mattarella.

Alternatieve coalitie

Salvini's scenario van een vervroegde stembusslag is de president evenwel niet genegen. Hij spoorde de politieke kopstukken aan de pistes voor een alternatieve coalitie te onderzoeken. 'Staat die tegen woensdagavond niet in de steigers, dan komt de kiezer weer aan zet', luidde Mattarella's ultimatum.

Wij hebben geen probleem met Conte als premier. De persoonlijke ambities van Di Maio vormen het grootste obstakel. Democratische partij

Dus draaiden de voorzitters van de Vijfsterrenbeweging en de centrumlinkse Democratische Partij de voorbije dagen overuren. Een samenwerking tussen de twee aartsrivalen lijkt de enige valabele optie om op korte termijn een confrontatie met de kiezer te vermijden.

Afgelopen weekend leken de onderhandelingen in een stroomversnelling beland te zijn en leefde de hoop op een snelle afronding van het dossier op. Maar tijdens ultiem overleg maandagavond en -nacht kwam er een kink in de kabel. De Vijfsterrenbeweging en de Democratische Partij (PD) verloren zichzelf in urenlang gesteggel over de verdeling van de postjes.

Ambities

'Na vier uur onderhandelen zijn we nergens geraakt. Zo kunnen we niet werken. Zolang de PD zich blijft verzetten tegen Giuseppe Conte als premier, volgt geen nieuw overleg. We hebben nochtans geen tijd te verliezen. Ons land bevindt zich in een delicate situatie', stelden de links-populisten dinsdagmorgen.

Nieuwe verkiezingen eindigen volgens de peilingen in een triomf voor Salvini en zijn Lega. En die zal de linkse blokken graag buitenspel zetten.

Centrumlinks wuifde het verwijt van de Vijfsterrenbeweging evenwel weg en legde de schuld voor de impasse in de regeringsonderhandelingen bij de troepen van Luigi Di Maio. 'Wij hebben geen probleem met Conte als premier. De persoonlijke ambities van Di Maio vormen het grootste obstakel.'

Volgens de PD aasde de leider van de Vijfsterrenbeweging niet alleen op het vicepremierschap maar wilde hij ook de portefeuille Binnenlandse Zaken overnemen van Salvini. Wat Di Maio weer ontkende.

Peilingen

Voor dinsdagavond staat nieuw topoverleg tussen de twee partijen gepland. Of die voor de deadline van Mattarella uitmonden in een deal, is voorlopig koffiedik kijken.