Jongeren keren Italië gefrustreerd de rug toe

De Italiaanse economie verkeerde jaren niet in goede vorm. Daardoor verlaten heel wat jonge, goed opgeleide Italianen het land. Die braindrain bedreigt Italiës groeipotentieel.

Na jaren economische stilstand lijkt Italië zijn tweede adem gevonden te hebben. De consumenten laten het geld weer rollen, de export trekt aan en bedrijven creëren jobs. Ondanks die positieve signalen hield de Italiaanse regering de voeten de voorbije maanden op de grond. Sterker nog, ze trok enkele weken geleden aan de alarmbel.

‘Te veel jongeren trekken weg op zoek naar een beter leven in het buitenland. Die trend moeten we een halt toeroepen’, stelde de Italiaanse minister van Economie, Pier Carlo Padoan, tijdens een voordracht aan de Università Luiss in Rome.

Dat Padoan, geflankeerd door premier Paolo Gentiloni, een noodkreet slaakte, hoeft niet te verbazen. Uit officiële statistieken blijkt dat 5,4 miljoen Italianen, bijna 10 procent van de bevolking, in het buitenland wonen. Liefst 1,5 miljoen van hen keerde het vaderland de rug toe na de economische crisis van 2008.

Onder die emigranten bevinden zich steeds vaker jongeren. Terwijl de Italiaanse bevolking de afgelopen vijf jaar met 2 procent aangroeide, daalde het aantal 18- tot 44-jarigen met 6 procent.

Het baart de Italiaanse beleidslui extra zorgen dat het vooral om hoogopgeleide mensen gaat. Dertig procent van de vertrekkers had in 2016 een hoger diploma op zak. Ter vergelijking: in 2002 was dat ‘slechts’ 12 procent.

Veel ambitieuze jongeren pakken hun koffers omdat ze zich in eigen land oneerlijk behandeld voelen. Door de rigide arbeidsmarkt raken ze moeilijk aan een job, zeker in overgereguleerde sectoren als de advocaten- of de notarissenwereld. Het frustreert hen ook dat de ons-kent-onsmentaliteit en anciënniteit in de jobjacht zwaarder doorwegen dan competenties.

Als jongeren toch werk vinden, krijgen ze een baan die niet strookt met hun opleidingsniveau en die slecht betaald is. Meer dan de helft van de -25-jarigen heeft enkel een tijdelijk contract en een kwart kan alleen deeltijds aan de slag. Nergens in Europa is het aandeel -34-jarigen dat werkloos is, niet studeert of geen bijkomende opleiding volgt, zo hoog als in de derde economie van de eurozone.

