Juncker: 'Ik had ook tegen Orban gestemd'

Jean-Claude Juncker is soms zelf een euroscepticus, maar hij zweert extremisme en populisme af: 'Bij de Europese verkiezingen moeten we weerwerk bieden aan partijen die uit principe tegen Europa zijn'.

'Als ik in het Europees Parlement zat, zou ik voor de strafprocedure tegen Orban gestemd hebben.' Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker windt er in een gesprek met een groep Europese journalisten, waaronder De Tijd, geen doekjes om: 'Ik ben helemaal in harmonie met de beslissing die het parlement net nam.'

Die ochtend had Juncker in het Europees Parlement zijn laatste beleidsverklaring of State of the Union afgelegd. Over een dik jaar loopt zijn mandaat als voorzitter van de Europese Commissie af. Maar de twee derde meerderheid in het Europarlement tegen Orbans afbraak van de rechtsstaat, beheerst de gemoederen in Straatsburg.

Is er nog plaats voor Orban in uw centrumrechtse EVP-partij?

Jean-Claude Juncker: 'Ik heb problemen met het feit dat Orban deel uitmaakt van de EVP. En ik heb dit al weken geleden gezegd. Hongarije is aan het wegdrijven van de Europese principes. Maar het is aan de EVP om een beslissing te nemen.'

'Maar dit is niet de dag van Hongarije vandaag. Niemand heeft iets gevraagd over Afrika. Dat is nochtans het belangrijkste punt van mijn State of the Union.'

U wil een nieuwe relatie met Afrika?

Juncker: 'Het is van strategisch belang voor de komende decennia om onze relaties met Afrika te verbeteren. De Belgen begrijpen dit beter dan anderen: we mogen Afrika niet enkel bekijken door de bril van ontwikkelingssamenwerking. Dat is vernederend voor het continent. We moeten partners worden op gelijke voet.'

'Er is brede steun voor die aanpak. De Oostenrijkse kanselier Sebastian Kurz gaat op 7 december een Afrikatop organiseren in Wenen. Ik vertelde hem dat mag geen vergadering onder Europeanen zijn. We hebben Afrikaanse leiders nodig rond de tafel, zoals Paul Kagame, de leider van de Afrikaanse Unie.'

U belooft op vijf jaar 10 miljoen jobs dank zij dit Afrikaplan? Gaat u dit wel kunnen hard maken?

Juncker: 'Ik maak nooit beloften die ik niet kan houden voor Afrika. Het is een pakket: als we dit allemaal doen, dan creëren we zoveel jobs. Maar we kunnen dit niet alleen: we hebben geld nodig, het Europarlement en de lidstaten. Twee jaar geleden lanceerden we een investeringsplan van 44 miljard euro voor Afrika, privé en publiek. Lidstaten beloofden in twee toppen met Afrika om dit bedrag te verdubbelen. Maar enkel Duitsland kwam die belofte na. We hebben die bijkomende 44 miljard nooit gezien.'

De Italiaanse regering foetert tegen 'Brussel', ook over migratie? Hoe moeilijk zijn de relaties met Rome?

Juncker: 'Ik heb Conte gisteravond aan de telefoon gehad. Ik heb hem opnieuw uitgelegd wat Europa inzake migratie gedaan heeft voor Italië. We hebben sinds 2015 82 miljoen euro naar Italië versluisd voor migratie. We hebben ons flexibel opgesteld voor de begroting door 15 miljoen uitgaven meer toe te staan.'

'Ook qua infrastructuur hebben we miljarden goedgekeurd voor de modernisering. Het is niet de schuld van de Europese Commissie dat er een brug neerstort in Genua. Je moet het geld nemen dat er ligt. Maar Italië heeft niet alle Europees geld dat beschikbaar was, opgenomen.'

'De Italiaanse regering speelt een retorisch spel tegen Brussel of in elk geval een vice-premier van de coalitie. Dat helpt niet en het is niet verstandig. Maar ik heb tijdens de campagne gehoord dat elke keer ik mijn mond opentrek, de stemmen voor Salvini aandikken. Ik wil hem daarbij niet te behulpzaam zijn.' (lacht)

In 2015 hebt u solidariteit gevraagd in de vorm van een spreiding van vluchtelingen. Het heeft de extremisten veel wind in de zielen gegeven. Hebt u spijt over dat voorstel van toen?

Juncker: 'Eerlijk, ik zou het niet anders doen nu. Er was een voldoende meerderheid van landen voor het voorstel van de Commissie, in november 2015. Maar sommige lidstaten voeren die beslissing niet uit. Het is dus een dispuut tussen regeringen geworden.'

'Ik zou vergeleken met 2015 wel de methode lichtjes veranderen. Ons voorstel kwam toen als een verrassing voor landen die foeteren over een 'islaminvasie'. Maar Tsjechië bijvoorbeeld nam twintig vluchtelingen op. Is dat een invasie?'

Om een Europese oplossing te vinden voor de migratiecrisis of het versterken van de Europese rol in de wereld, heb je eenheid nodig. Hoe wil u die krijgen?

Juncker: 'Ja, we hebben eensgezindheid nodig. maar beweging moet van twee kanten komen. Wat we vandaag voorstellen is een versterking van de Europese grens- en kustwacht: 10.000 manschappen tussen nu en 2020, in plaats van tussen nu en 2027, zoals in het oorspronkelijke plan. We gaan ook de rol van het asielagentschap versterken.'

'Maar ik herhaal wat ik vorig jaar zei:iedereen moet solidair t zijn. Wie al vluchtelingen opving, weet wat dat betekent. Wie daar minder om staat te springen zal meer moeten bijdragen tot ons parallel beleid, vooral voor de grenswacht.'

'De Visegrad-landen (Polen, Hongarije, Tsjjechiê en Slovakije, red.) hebben zich akkoord verklaard om meer geld te verschepen naar Afrika, naar Libië. We sloten die deal in de marge van de Europese lentetop. Orban was daarvan de drijvende kracht. In sommige dossiers is hij dus coherent met zichzelf, in andere jammer genoeg niet.'

U zei bij uw aantreden dat u de Commissie van de laatste kans was. Nu spreekt u over die vijf jaar van een episode?

Juncker: 'Ik heb gesproken over de Commissie van de laatste kans omdat ik de relaties tussen de Commissie en de Europese landen en andere instellingen wilde verbeteren. Ik heb ook altijd gezegd dat we groot wilden zijn over belangrijke dossiers en meer bescheiden over kleinere zaken. Dat hebben we gedaan.'

'We hebben het aantal wetsvoorstellen dramatisch verminderd. Tot op een punt dat het Europarlement protesteerde dat het te weinig voedsel kreeg. We organiseerden ook 999 dialogen met de burger. We hebben nationale en regionale parlementen bezocht. En 1.747 speeches uitgesproken. We zijn dichter bij de Europese burger. Dat was die laatste kans. Hadden we dat niet gedaan, dan waren we de steun van de burger kwijtgeraakt.'

U zei niets over Rusland in deze speech?

Juncker: 'Ik heb een uur voor die toespraak. Als ik de hele wereld rondga, heb ik twee dagen nodig. Maar ik wil wel degelijk contact met Rusland over niet-controversiële tema's. Ik ging in juli naar China. We hebben er afgesproken een gezamenlijke werkgroep op te zetten over de hervorming van de Wereldhandelsorganisatie. Ik probeer dus zo hecht mogelijke relaties op te zetten met China en Rusland. En met de VS ook in andere domeinen.'

U had een memorabele ontmoeting met Donald Trump eind juli. Blijft de wapenstilstand in de handelsoorlog duren?

Juncker: 'We konden deze overeenkomst sluiten. Ik had hem aan de telefoon na mijn bezoek. En ik ben overtuigd dat president Trump zich aan zijn beloften houdt en aan de deal die we maakten.'

U pleit voor een sterkere rol van de euro? Hoe zullen de VS reageren op die aanval op de dollar? En op de Amerikaanse positie in de wereld?

Juncker: 'U stelt het veel te negatief voor. Ik wil geen concurrentie tussen dollar en euro. Ik constateer wel dat de rol van de euro internationaal onbekend is. Dat kan verbeterd worden. Trouwens, in mijn speech zei ik ook dat de economische en monetaire unie vervolledigd moet worden. Als we de euro als wereldwijd betaalsysteem willen, moet ons huis in orde zijn. Dat staat in de steigers, maar het vlot niet genoeg.'

'Maar sinds Donald Trump in het Oval Office zit, willen landen overal ter wereld zo snel mogelijk handelsrelaties met Europa. Een zin in de speech spreekt voor zich : oude allianties van vandaag kunnen niet langer die van vandaag zijn.'

Hoeveel vertrouwen hebt u in Griekenland, nu het land weg is van het infuus?

Juncker: 'Het was niet makkelijk voor de Grieken. Maar Griekenland is nu op het juiste spoor. Ik heb als bescheiden voorzitter van de Eurogroep altijd een respectvolle dialoog onderhouden met de mensen uit die grote natie. Ik heb vooral in 2015 alles gedaan om Griekenland aan boord te houden. We waren met heel weinig toen. Ik lees nu in memoires van wie de politiek verliet dat iedereen toen aan de zijde van Griekenland stond. Dat is post factum informatie.'

Bent u zelf niet mee verantwoordelijk voor de opmars van extremisten?

Juncker: 'Ik vraag me dat elke dag af. In sommige kranten wordt de Commissie met de vinger gewezen voor sommige ontwikkelingen in de lidstaten. Ik zal nooit beweren dat de Commissie geen fouten maakt. We doen het wel, in onze voorstellen, of wat we zeggen. Maar drie jaar geleden zei iedereen in het Europees parlement en elders dat als we niets doen aan de dalende werkloosheid en we de groei niet opnieuw in gang steken, de populisten sterker en sterker zouden worden.'

'We hebben dit allemaal gedaan en toch werden de populistische partijen sterker. Waarom? Een deel van de traditionele partijen volgen botweg dezelfde argumenten, hetzelfde discours als de populisten. Ze volgen soms blindelings de populisten. Ze worden zelf populist. Maar mensen stemmen nu eenmaal liever voor het origineel.'

Hoe omgaan met de populisten? De relaties normaliseren? EVP-fractieleider Manfed Weber wil een dialoog met Salvini, bijvoorbeeld?

Juncker: 'Als iemand lid is van een regering, moet je ermee praten. Maar ik begrijp niet waarom de EVP overtuigd zou zijn relaties aan te gaan met Salvini. Meneer Orban is al meer dan genoeg.'

De Europese verkiezingen gaan tussen eurosceptici en progressisten? Dat is een keuze tussen wit en zwart?

Juncker: 'Ik zie het lichtjes anders (lacht). Eurosceptici zijn talrijk. Maar we mogen ze niet verwarren worden met extreemrechts, extremisten en populisten van verschillend pluimage. Het gevaar is reëel want extreemrechts en de populisten doen het erg goed in Europa. Bij de Europese verkiezingen moeten partijen tegen dit fenomeen ingaan.'

Waarom maakt u zo'n onderscheid tussen eurosceptici en extremisten?

Juncker: 'Ik schiet niet op de eurosceptici. Ze stellen vragen die beantwoord moeten worden. We moeten Europa beter uitleggen dan we wellicht tot nu gedaan hebben.'