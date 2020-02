Kandidaat van Macron voor Parijse sjerp stapt op na seksfilm

Benjamin Griveaux, de kandidaat voor La République en Marche (LREM) voor de burgemeesterssjerp van Parijs, stapt op nadat een expliciete film is uitgelekt. Voor president Macron een zware tegenvaller op een maand van de burgemeestersverkiezingen.

Griveaux maakte zijn beslissing vrijdagochtend bekend aan het persbureau AFP. 'Door weerzinwekkende aanvallen heb ik besloten mijn kandidatuur voor Parijs in te trekken. Deze beslissing kost me veel, maar mijn prioriteiten zijn duidelijk. Mijn familie komt eerst', zei de kandidaat van LREM, een vertrouweling van Emmanuel Macron en een medewerker van het eerste uur van de president.

Volgens Griveaux duwt het filmpje de campagne om het burgemeesterschap van Parijs naar een nieuw dieptepunt. Een website verspreidde woensdagavond een intieme video van Griveaux en seksueel getinte berichten aan een vrouw. Volgens de site ging het wel degelijk over de gewezen woordvoerder van de regering. Donderdag ging het filmpje viraal op de sociale netwerken.

Donderdagochtend had Griveaux zijn programma nog voorgesteld, al wist hij toen al dat de video circuleerde. Tegen de avond bleek zijn kandidatuur onhoudbaar. Griveaux heeft donderdagavond nog overlegd met Macron. Die zou hem steunen, wat ook zijn beslissing zou zijn.

Voor de partij van Macron is de terugtrekking van Griveaux een zware slag. Volgens opiniepeilingen stond hij op de derde plaats voor het burgemeesterschap, na de huidige burgemeester Anne Hidalgo (PS) en de kandidate van Les Républicains Rachida Dati. De aanstelling van Griveaux tot LREM-kandidaat voor Parijs leidde in de partij tot bittere interne gevechten en leidde ertoe dat ook Cédric Villani, ook van LREM, zich kandidaat stelde.

Veel steun

Griveaux kreeg opvallend veel steun van zijn medekandidaten. De schrik zit er duidelijk in dat de campagne om Parijs een ongekend smerige draai neemt. Villani noemde de terugtrekking van Griveaux 'een bedreiging voor de democratie' omdat hij werd onderuitgehaald door een filmpje. Hidalgo riep op tot 'respect voor het privéleven'.

'Het doet er weinig toe wat je van Griveaux denkt. Deze zaak is smerig en verontrustend voor het vervolg,' verklaarde de schrijver en links Europees Parlementslid Raphaël Glucksmann. 'De politiek mag dat niet zijn en kan dat niet zijn. Laat ons collectief hernemen, anders verdrinken we allemaal in het slijk.'