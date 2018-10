Kiezers geven Merkels CDU nieuwe klap

De verkiezingen in de Duitse deelstaat Hessen zijn uitgedraaid op een forse nederlaag voor de CDU van bondskanselier Angela Merkel. De grote vraag is hoe stabiel haar regering in Berlijn nog is.

Volgens de eerste exit polls kreeg de CDU in Hessen een verlies van ruim 10 procentpunt te slikken. De christendemocratische partij zakte van 38,8 procent vijf jaar geleden naar 28 procent. Ondanks de forse achteruitgang blijft de CDU wel de grootste partij in de deelstaat.

Twee partijen bikkelen om de tweede plaats: de sociaaldemocratische SPD en de Groenen. Nadat de SPD twee weken geleden in Beieren al haar slechtste resultaat ooit had neergezet, kreeg de partij zondag ook in Hessen rake klappen. De SPD zakte van 30,7 procent weg naar 20 procent.

Is deze grafiek niet goed zichtbaar, klik dan hier.

Net als in Beieren doen de Groenen het in Hessen uitstekend. De partij boekte een stevige winst en ging ruim 8 procentpunt vooruit. Volgens de exit polls zouden de Groenen 19,5 procent halen. De partij zat de voorbije vijf jaar in Hessen in een coalitie met de CDU van minister-president Volker Bouffier.

Impact op Merkel

De verkiezingsuitslag in Hessen zal ongetwijfeld een impact hebben op de bondsregering van Angela Merkel. In amper twee weken hebben alle drie de coalitiepartijen in Berlijn pijnlijke verliezen moeten slikken. In Beieren raakte de conservatieve CSU op 14 oktober al haar volstrekte meerderheid kwijt.

Het is vooral uitkijken naar de reactie van de SPD. De sociaaldemocraten zitten sowieso met fikse tegenzin in de regering-Merkel. Een groot deel van de achterban dringt er op aan de zogenaamde 'grote coalitie' te laten springen. Alleen een oppositiekuur kan de SPD volgens hen een nieuw elan geven.

De CDU waarschuwde deze week dat een implosie van de regering betekent dat er vervroegde verkiezingen komen. En die dreigen de regerende christen- en sociaaldemocraten zuur op te breken. Volgens de CDU is het beter om voort te ploeteren en de kiezers te overtuigen met een goed beleid.

Bekvechten in Berlijn

Maar de kiezers in Hessen, en eerder in Beieren, straften de CDU/CSU en de SPD net af omdat de regering van Merkel er niets van bakt. Sinds de kanselier in maart haar vierde regering presenteerde, rolden de coalitiepartners om de haverklap bekvechtend over de Berlijnse plaveien.

Merkel kreeg vooral tegenwind van haar Beierse zusterpartij CSU. In de aanloop naar de deelstaatverkiezingen van twee weken geleden trok Horst Seehofer, CSU-coryfee en Duits minister van Binnenlandse Zaken, fel van leer tegen het volgens hem lakse asielbeleid van Merkel.