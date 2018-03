Kiezers vragen dat Italië op slot gaat

Is Rome opnieuw bezet door de barbaren? Veel rechtse politici en hun kiezers zijn geneigd die vraag met een volmondig ja te beantwoorden. Immigratie is hét thema geworden bij de Italiaanse parlementsverkiezingen die nu zondag worden gehouden.

Rondom het Termini-station in Rome zijn steeds meer buitenlandse bedelaars, zakkenrollers en zwervers te vinden. De nacht brengen ze er in slaapzakken door, tot wanhoop van de autochtone Italianen die er zaakjes runnen. Zoals Michele. Hij heeft zijn kiosk naast het station.

‘Hier is steeds meer drugshandel door Noord-Afrikanen en er wordt veel gestolen. Er moet veel meer politiecontrole komen. Als het aan mij ligt, worden al die immigranten die hier niets doen teruggestuurd’, zegt hij. Bengalen hadden hem 300.000 euro geboden om zijn kiosk over te nemen. ‘Ik heb geweigerd, ik verkoop ze zelfs niet voor een miljoen. Ze hebben al bijna de hele wijk overgenomen, maar ik doe daar niet aan mee’, foetert Michele.

Het moge duidelijk zijn: de migranten die Italië de afgelopen jaren hebben overspoeld laten de maatschappij niet onberoerd. De immigratie is uitgegroeid tot een van de belangrijkste thema’s voor de parlementsverkiezingen van zondag. En dat zeker nadat een lid van de eurosceptische, antimigratiepartij Lega in februari het vuur geopend had op Afrikaanse vluchtelingen in Macerata, een stad in het centrum van Italië.

De regerende centrumlinkse Democratische Partij (PD) zal volgens alle peilingen flink verliezen. De rechtse oppositie zal winnen, vooral omdat veel Italianen vinden dat de immigratie uit de hand is gelopen.

Silvio Berlusconi

Italië is door zijn geografische ligging de klos. Wanhopige vluchtelingen riskeren graag de riskante tocht over de Middellandse Zee om in Europa een nieuw leven op te bouwen. Italië is de meest voor de hand liggende eerste halte.

De rechtse leider Silvio Berlusconi herinnert het electoraat er graag aan dat hij jaren geleden als premier een deal heeft gesloten met de toenmalige Libische leider kolonel Khadaffi, ‘waarna geen enkele immigrant meer de Middellandse Zee overstak’. Dat was de afgelopen jaren onder centrumlinks anders. In 2016 kwamen 181.436 immigranten uit Libië in Italië aan. Oktober was een topmaand met 27.384 migranten.

Twee maanden later werd Marco Minniti minister van Binnenlandse Zaken. Hij begreep dat een radicale ingreep noodzakelijk was. Op hulp van andere Europese landen hoefde hij niet te rekenen. Integendeel, de buurlanden Oostenrijk en Frankrijk spijkerden de grens dicht.

We moeten ons verdedigen tegen pogingen om onze identiteit kapot te maken. augusto caratelli voorzitter comité verdedig esquilino-Monti

Minniti sloot akkoorden met de Libische kustwacht om de toestroom te beperken. Dat lukte. Vorig jaar kwamen 119.369 migranten uit Libië aan. Vanaf begin dit jaar tot half februari waren dat er 4.700. Een forse vermindering ten opzichte van 2016.

Toch blijft de bevolking ongerust. Uit een rondvraag van het onderzoeksbureau Ipsos blijkt dat de migratiestroom vier op de tien Italianen zorgen baart. Ze vrezen een verstoring van de openbare orde en ze zijn bang voor hun veiligheid.

Het is dan ook geen verrassing dat politici inspelen op die angst. De Lega van Matteo Salvini hoopt dat het thema haar aan haar beste electorale score ooit zal helpen. Ook de nationalistische Fratelli d’Italia poogt mee te surfen op de migratievrees.

Beide partijen sloten begin dit jaar een alliantie met Forza Italia van Berlusconi. De ex-premier liet zich ook niet onbetuigd. Hij beloofde de Italianen 600.000 migranten het land uit te zetten als hij met zijn centrumrechtse blok aan de macht komt. Voorts winnen fascistische partijtjes zoals Forza Nuova en Casa Pound door de vluchtelingencrisis weer aan populariteit.

Augusto Caratelli is actief in een ander rechts partijtje. Hij is oprichter en voorzitter van het comité ‘Verdedig Esquilino-Monti’, twee aan elkaar grenzende wijken tussen het treinstation en het centrum van Rome. ‘Ik heet Augusto, net als de eerste Romeinse keizer’, zegt Caratelli trots. ‘We zijn een echte Romeinse familie en ik ben hier geboren.’

We staan midden op het verpauperde en door arme immigranten gevulde plein Piazza Vittorio in de wijk Esquilino. Hier heeft onlangs een 31-jarige Senegalees, die herhaaldelijk was uitgewezen maar toch in Rome bleef, een 75-jarige zwerfster verkracht. Caratelli wijst om zich heen. Voor ons ligt de basiliek Santa Maria Maggiore, achter ons de basiliek Santa Croce in Gerusalemme en schuin achter ons de basiliek San Giovanni in Laterano. Het zijn drie van de zeven pelgrimskerken van Rome. ‘We staan hier midden in de driehoek van het christendom. Dit is onze geschiedenis, onze identiteit. We moeten ons verdedigen tegen pogingen om deze identiteit kapot te maken’, waarschuwt hij.

Bengaalse winkels

Caratelli deelt verkiezingsfolders uit aan enthousiaste voorbijgangers en wordt door opvallend veel mensen gegroet. Hij vertelt ondertussen hoe de Chinese economie en de islam de wijk proberen over te nemen. ‘In 1998 kwamen hier plotseling een 40-tal Chinese en Bengaalse winkels. Het zouden hooguit 80 winkels worden. Maar hier zijn nu 550 Chinese, 250 Bengaalse en 30 Afrikaanse winkels. De Italiaanse winkels zijn met circa 370 in de minderheid. De Bengalen gebruiken verschillende winkels in het geheim als moskeeën. De autoriteiten durven er niets tegen te ondernemen, want ze zijn bang voor aanslagen. De droom van de islam is om Rome te veroveren. Wij van het comité verzetten ons daartegen.’

Carlo Regoli kan zich goed in de strijd van Caratelli vinden. Hij bezit de beroemde gelijknamige banketbakkerij in dezelfde wijk. ‘Deze winkel is 102 jaar geleden opgericht en heeft een grote geschiedenis’, zegt hij trots. ‘Maar wat is deze wijk toch veranderd’, zucht hij. ‘Vroeger was het hier zo mooi. De meeste Italianen zijn verdwenen. Het is hier nu een en al verpaupering. De wijk zit nu vol met drugshandelaars en bedelaars. Ze vallen zelfs onze klanten lastig.’