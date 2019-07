Kyriakos Mitsotakis, erfgenaam van de Griekse politieke dynastie

De 51-jarige ex-bankier zet zich graag in de markt als de 'Griekse Macron'. Maar zijn manoeuvreerruimte is beperkt. De internationale schuldeisers houden het budgettaire speelveld voor Griekenland nog jaren erg klein.

De Grieken lijken afgelopen weekend in een teletijdmachine gestapt te zijn. Na een intermezzo van vier jaar met een politiek buitenbeentje vestigen de inwoners van het Zuid-Europese land opnieuw hun hoop op een telg van een van de grote politieke dynastieën.

De volgende jaren zwaait de conservatief Kyriakos Mitsotakis de plak in het land. Zijn partij, Nieuwe Democratie, sleepte bij de vervroegde parlementsverkiezingen van zondag net geen 40 procent van de stemmen in de wacht.

Zijn grote concurrent, de radicaal-linkse aftredende premier Alexis Tsipras, bleef met Syriza steken op 31,5 procent van de stemmen. Omdat de winnaar van de stembusslag in Griekenland een bonus van 50 zetels krijgt, bezet Nieuwe Democratie de volgende vier jaar 158 van de 300 parlementszitjes.

Muziek in de oren

Dat heel wat Grieken bezweken voor de avances van Mitsotakis hoeft niet te verbazen. De polyglot bestookte de bevolking met voorstellen die hen, na een decennium economische en sociale malaise door zware besparingen en hervormingen, als muziek in de oren klinken.

'Een nieuwe dag breekt aan. De hemel zal blauwer kleuren en de zon zal weldra nog feller stralen. Want ik verbind me ertoe de belastingen te verlagen en fors te investeren. Daardoor zullen er heel wat jobs bijkomen en zal de economie flink groeien, waardoor de lonen en de pensioenen stijgen', stelde de nieuwe premier in zijn overwinningsspeech.

Voorts broedt de vader van drie kinderen op een groot privatiseringsplan en wil hij de strijd met de bureaucratie aanbinden. Om Griekenland een nieuw tijdperk binnen te leiden, dringt zich volgens hem een informatisering van de administratieve diensten op.

Emmanuel Macron

Mitsotakis spiegelt zich graag aan de Franse president Emmanuel Macron. In zijn race naar het presidentschap in 2017 beloofde die zijn landgenoten ook om Frankrijk op een nieuwe leest te schoeien.

Schermvullende weergave De Grieken trokken de voorbije jaren meer dan eens de straat op om te protesteren tegen de besparings- en hervormingsmaatregelen die hen opgelegd werden door Europa en het Internationaal Monetair Fonds (IMF). ©EPA

De cv's van de twee politici vertonen wel wat gelijkenissen. Net als Macron heeft Mitsotakis een verleden in de zakenwereld. Hij was in de privésector actief als consultant, durfkapitalist en bankier. Het is dan ook geen verrassing dat de bedrijfswereld veel verwacht van de vijftiger die in Parijs geboren is.

Net als Macron slaagde Mitsotakis erin zich als een politieke outsider te presenteren, ook al beheerde hij tussen 2012 en 2015 al een portefeuille in de regering van zijn partijgenoot Antonis Samaras.

Als minister van Administratieve Hervorming stuurde Mitsotakis 15.000 ambtenaren de laan uit. De maatregel maakte deel uit van de door de Grieken zo verguisde internationale reddingsplannen.

150 jarige dynastie

Politiek zit Mitsotakis in de genen. Hij is een telg van een 150 jaar oude politieke dynastie. Vader Konstantin was tussen 1990 en 1993 premier in Hellas. Zijn zus Dora was begin deze eeuw enkele jaren burgemeester van Athene voor ze die job inruilde voor de portefeuille Buitenlandse Zaken. En haar zoon Kostas Bakoyannis schopte het onlangs tot de jongste burgemeester van Athene.

'Ja, mijn wortels liggen in een politieke familie en ik ben trots op die erfenis. Maar beoordeel me op mijn cv, niet alleen op mijn naam', smeekt Mitsotakis, die onder meer diploma's van Harvard en Stanford op zak heeft.

Om zijn eigen carrière te kunnen uitbouwen, staat hij er trouwens op dat de Grieken hem bij zijn voornaam aanspreken. En om bij voorbaat al beschuldigingen van nepotisme in de kiem te smoren, beloofde hij in de aanloop naar de verkiezingen geen familieleden te benoemen in zijn regering.

Internationale geldschieters

Of Mitsotakis een nieuwe wind kan doen waaien in zijn land? Zijn manoeuvreerruimte is in elk geval beperkt. Hoewel Griekenland in augustus vorig jaar van onder de vleugels van de internationale geldschieters kroop, houden die de budgettaire speelruimte voor de Griekse regering de volgende jaren erg klein.

De nieuwe premier maakt zich sterk de schuldeisers tot wat meer clementie te kunnen bewegen om zijn ambitieuze plannen door te voeren. Maar de geldschieters zijn ongetwijfeld nog niet vergeten dat Mitsotakis' partij het in het verleden niet altijd even nauw nam met de Europese begrotingsregels en de dramatische staat van de overheidsfinanciën zelfs verborg.