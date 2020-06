Lage opkomst voor verkiezingen in Frankrijk, hoge in Polen

Zowel in Frankrijk als in Polen vinden er vandaag verkiezingen plaats. In Frankrijk is de opkomst laag, terwijl in Polen het coronavirus de kiezers niet thuis houdt.

De Polen trekken vandaag naar de stembus voor de presidentsverkiezingen. Tegen 17 uur had al 48 procent van de 30 miljoen kiesgerechtigden gestemd in de presidentsverkiezingen. Daarmee was de opkomst van de verkiezingen in 2015, 49 procent, al in zicht.

48 % Poolse stembusgangers Tegen 17 uur was al 48 procent van de Poolse stemgerechtigden gaan stemmen.

Eerder op de dag had de voorzitter van de kiescommissie al laten weten dat het wel eens de hoogste opkomst sinds het einde van het communisme in Polen zou kunnen worden, als de trend zich doorzet. De kiesbureaus zijn nog open tot 21 uur. De strijd om het presidentschap gaat tussen elf mannen. Huidig president Andrzej Duda, van de conservatieve regeringspartij PiS, is favoriet in de peilingen. Het heeft er alle schijn van dat hij het in een tweede ronde in juli moet opnemen tegen zijn grootste uitdager Rafal Trzaskowski, de liberale burgemeester van Warschau.

Gemeenteraadsverkiezingen

In Frankrijk gaat het om de tweede ronde van de gemeenteraadsverkiezingen. Eigenlijk had die in maart moeten plaatsvinden, maar door het coronavirus werd de datum verplaatst naar nu. In de eerste ronde van de verkiezingen, die plaatsvond een dag voor president Emmanuel Macron strenge beperkingen aankondigde in de strijd tegen het coronavirus, was er al een ongezien lage opkomst.

Zowel in de eerste ronde, vlak voor de coronacrisis, als bij de tweede ronde vandaag, zijn opvallend weinig Fransen gaan stemmen.

Maar ook vandaag zijn opvallend weinig Fransen gaan stemmen. Rond 17 uur lag de opkomst op bijna 35 procent, 4 procentpunt minder dan op hetzelfde moment tijdens de eerste ronde op 15 maart. Alleen in de gemeenten waar in de eerste ronde geen absolute meerderheid werd behaald, wordt opnieuw gestemd. Nog tot 20 uur kunnen de inwoners van zowat 5.000 Franse gemeenten, waaronder enkele grote steden zoals Parijs, Lyon en Marseille, hun lokale vertegenwoordigers kiezen. Kiezers moeten een mondmasker dragen en de stemhokjes zijn aangepast.