Laschet Duits kanselierskandidaat voor CDU...

Armin Laschet is officieel de kanselierskandidaat voor de CDU en CSU.

Armin Laschet is de conservatieve kandidaat om Duits kanselier Angela Merkel op te volgen. CSU-tegenkandidaat Markus Söder aanvaardt 'zonder gemor' de beslissing van zusterpartij CDU.

Na een dagenlange bikkelharde strijd haalde Armin Laschet het van Markus Söder. Tijdens een urenlange vergadering van de CDU-top kreeg de premier van de deelstaat Noordrijn-Westfalen twee derde van de CDU-top achter zich. Dinsdagmiddag aanvaardde Söder tijdens een korte persconferentie de beslissing van de grote zusterpartij. 'De teerling is geworpen', luidde het.

Laschet was als CDU-voorzitter de natuurlijke opvolger voor kanselier Angela Merkel. Onverwacht stelde Söder zich tegenkandidaat. Söder is minister-president van Beieren en de leider van de CSU, de conservatieve zusterpartij van de CDU. Een week lang daverde het conservatieve blok CDU/CSU op zijn politieke grondvesten.

De tegenkandidatuur van Söder legde op een pijnlijke wijze de zwakke punten van Laschet bloot. Laschet is niet zo geliefd bij de CDU-basis. Söder kreeg in peilingen meer stemmen achter zijn naam dan Laschet. Laschet moest in de polls zelfs de groene kandidaten laten voorgaan.

Hoewel Laschet ideologisch de middenpositie van Merkel volgt, deed hij in 2020 bijzonder moeilijk over de harde maatregelen die getroffen werden tegen de coronapandemie. Ook dat viel slecht bij de kiezers. Zeker toen een vermoeden rees dat mogelijk sprake was van een belangenconflict bij de toekenning voor de vergunning van maskers, al is de CDU-voorzitter daar nooit voor verontrust door het gerecht.

De teerling is geworpen. Armin Laschet Kanselierkandidaat van CDU/CSU

Het partij-establishment van de CDU bleef wel pal achter Laschet staan. Onder meer de invloedrijke Wolfgang Schäuble betuigde zijn steun, evenals een reeks minister-presidenten van andere deelstaten.

Maar in de partij was er ook verzet. De jongerenafdelingen van de CDU en CSU gaven hun steun aan Söder. Maandagavond kozen ook een reeks leidende CDU-figuren, onder wie de minister-presidenten van Saksen-Anhalt, Thüringen, Rijnland-Palts en Saarland, partij voor Söder, net als de CDU-chef van Berlijn. Zelfs de minister van Economie, Peter Altmaier, was de kandidatuur van de Beierse politicus genegen.

De eerste vereiste is dat Laschet zich nu van het beeld van 'verliezer' bevrijdt. De steun van zijn partij is daarvoor niet genoeg. Hij moet zo snel mogelijk zijn basis en de kiezers overtuigen.

Samenwerking

Zo gaat dat nu eenmaal in een democratie. Armin Laschet Kanselierkandidaat van CDU/CSU

Söder reikte wel de hand naar de CDU en feliciteerde Laschet. Hij stelde tijdens zijn persconferentie dat 'alleen een verenigde partij aan het einde succesrijk kan zijn'. Zijn boodschap was duidelijk. Eerst komt het land, dan de partij en dan pas wie de partij leidt. Laschet prees de CDU/CSU als het 'stabiliteitsanker' voor het land. Zijn reactie op de tegenkandidatuur van Söder was: 'Zo gaat dat nu eenmaal in een democratie, maar er moet ook beslist worden.'

Vijf maanden voor de bondsverkiezingen was de CDU/CSU de enige grote partij die nog geen kanselierskandidaat had. Maandag hadden de ecologisten ondubbelzinnig voor Annalena Baerbock gekozen. De Groenen, die het opvallend goed doen in de peilingen, maken een kans om een gooi te doen naar het kanselierschap. Als de CDU/CSU zich verder uit elkaar laat spelen, groeien de kansen voor Baerbock.

De CSU heeft weinig te winnen bij een soort guerrilla tegen Laschet. Een verzwakte CDU betekent een zwakkere partij. Wel is duidelijk dat Söder politiek niet is uitgespeeld. Als Laschet de verkiezingen niet wint of naast de kanselierszetel grijpt na de stembusslag in september, wordt Söders positie sterker.

Prioriteit

De absolute prioriteit voor de conservatieven is nu het opstellen van een verkiezingsprogramma. Daar loopt de CDU/CSU serieus achter op de concurrentie. Van het extreemrechtse Alternative für Deutschland over de sociaaldemocratische SPD tot de Groenen en de radicaal-linkse Die Linke, allemaal hebben ze al een kandidaat en een programma.

Bij de CDU/CSU was politieke vernieuwing jarenlang geen thema. De kanselierskandidatuur van Angela Merkel was voldoende om een overwinning af te dwingen. Na zestien jaar Merkel wordt het voor de CDU/CSU een grote uitdaging om haar erfenis op te vullen en een profiel uit te werken. In haar voetsporen treden zal niet eenvoudig zijn.

Het buitenlands beleid wordt een grote opgave. De stempel van Merkel is gegroeid met haar kanselierschap. Het niet eenvoudig om die plek op te vullen, als Laschet dat al wil.

Economisch heeft de kanselierskandidaat genoeg uitdagingen, gaande van het beheersen van de pandemie, over het implementeren van een nieuwe politieke cultuur, tot een doorgedreven digitalisering van de economie.