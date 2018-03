Lega-leider stuurt aan op clash met Europa

Als de rechts-populist Matteo Salvini het tot premier van Italië schopt, dreigt de derde economie van de eurozone op ramkoers te belanden met Europa over de begrotingsregels.

Een kleine week nadat de Italianen naar de stembus getrokken zijn om een nieuw parlement te kiezen, zijn de resultaten nog altijd niet definitief. Dat verhindert de partijen niet positie in te nemen met het oog op de coalitiedans.

De centrumrechtse alliantie van Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia en Noi con l'Italia-UDC kwam als grootste blok uit de verkiezingsrace. Maar ze sleepte slechts 37 procent van de stemmen in de wacht.

Zere schenen

Dat volstaat niet voor een meerderheid in het parlement. Desalniettemin is Matteo Salvini, de leider van de eurosceptische antimigratiepartij Lega, ervan overtuigd dat hij in polepositie ligt om het tot premier te schoppen.

En als hij in die opzet slaagt, is hij van plan tegen zere schenen te schoppen in Europa. Het is geen geheim dat de Lega geen hoge pet op heeft van het Europese migratie- en begrotingsbeleid.

De Italianen trokken op 4 maart naar de stembus om een nieuw parlement te kiezen. Een overzicht van de hoofdrolspelers, mogelijke scenario's en uitdagingen vindt u op tijd.be/italiaanseverkiezingen

Eisen van Brussel

Salvini en co. fulmineren al lang tegen het strikte besparings- en hervormingsbeleid dat de Europese leiders voorstaan. Als hij zijn intrek kan nemen in het Palazzo Chigi, lijkt hij de confrontatie te willen aangaan.

We zullen binnenkort een begroting voorstellen en die zal lijnrecht ingaan tegen de eisen van Brussel. Matteo Salvini Leider Lega

'We zullen binnenkort een begroting voorstellen en die zal lijnrecht ingaan tegen de eisen van Brussel', poneerde Salvini vrijdag nadat hij de parlementsleden van zijn partij ontmoet had in Milaan.

'Als de Europese Unie het pad van de besparingen wil blijven bewandelen, dan zal ze in mij een te duchten tegenstander vinden', voegde de Lega-leider eraan toe.

Di Maio

Salvini is niet de enige partijleider die droomt van het premierschap. Ook Luigi di Maio, de kopman van de Vijfsterrenbeweging, aast op die job.

Schermvullende weergave De leider van de Vijfsterrenbeweging, Luigi di Maio, hoopt de Democratische Partij tot een gezamenlijk avontuur te verleiden door hen mooie portefeuilles aan te bieden. ©AFP

De anti-establishmentpartij kwam als grootste partij uit de stembusgang. Ze kreeg de steun van ruim 32 procent van de kiezers.

Als Di Maio wil besturen, moet hij op zoek naar partners. Zijn voorkeur gaat uit naar een deal met de centrumlinkse Democratische Partij (PD).

Regeringsavontuur

De ontslagnemende leider van de PD, Matteo Renzi, wil evenwel niet weten van die optie. Maar niet alle leden van de centrumlinkse partij delen dat standpunt.