Lega op weg naar overwinning in Abruzzen

Regionale verkiezingen in de Zuid-Italiaanse regio de Abruzzen tonen dat het machtsevenwicht in de Italiaanse regering kantelt. Het radicaal-rechtse Lega wordt sterker, terwijl de linkse vijfsterrenbeweging implodeert.

Voor het eerst sinds ze in 2018 aan de macht zijn gekomen in Italië, trokken de radicaal-rechtse Lega en de Vijfsterrenbeweging afgelopen weekend naar verkiezingen. Afgelopen weekend kozen de inwoners van de Zuid-Italiaanse regio de Abruzzen een nieuw regionaal bestuur.

De eerste resultaten bevestigen echter wat peilingen al een tijdje suggereerden: de Vijfsterrenbeweging zit in de problemen. Volgens eerste cijfers zou ze de helft van de stemmen verliezen. Lega, dat traditioneel vooral sterk staat in het rijke Noord-Italië, is in de eerste resultaten de grote winnaar van de regionale verkiezingen.