Leider Duitse sociaaldemocraten neemt ontslag

Nahles, de eerste vrouwelijke leider van de SPD, zal maandag officieel haar ontslag voorleggen aan de partijtop. Een dag later zal ze ook afstand doen van haar functie als fractieleider in het parlement.

'Ik heb niet langer de steun die nodig is om mijn functies uit te oefenen', zo staat in haar mededeling. Het is nog niet duidelijk wie Nahles zal opvolgen.