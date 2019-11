Leider Spaanse liberalen stapt op na monsterverlies

Voor Rivera was het extra pijnlijk dat Ciudadanos werd voorbijgestoken door het extreemrechtse VOX. Die partij sleepte zondag 52 zetels in de wacht, een winst van 28 zitjes. Daarmee wordt VOX de op twee na grootste fractie in het halfrond.

Loodzware crisis

Maar het draaide anders uit, vooral door de Catalaanse crisis. Ciudadanos had zijn wortels in Cataloniƫ maar was uitgesproken pro-Spaans. Toen de crisis in de thuisbasis losbarstte, verhardde de partij haar houding en schoof ze op naar rechts.