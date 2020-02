Liberaal leidt Thüringen dankzij extreemrechts

Een ongeziene politieke omwenteling in de Duitse deelstaat Thüringen. De liberaal Thomas Kemmerich is verkozen als minister-president met de steun van de conservatieve CDU en de extreemrechtse AfD. 'Een dambreuk', luidt het.

De verrassing was compleet in de derde en beslissende stemronde voor het premierschap van Thüringen. De FDP-fractieleider Thomas Kemmerich won met 45 stemmen van de huidige minister-president Bodo Ramelow, die 44 stemmen kreeg. Er was 1 onthouding. De liberaal haalde het omdat hij de steun van de extreemrechtse Alternative für Deutschland kreeg.

Bij de deelstaatverkiezingen van 27 oktober 2019 verloor de rood-rood-groene coalitie haar meerderheid. De radicaal-linkse Die Linke van minister-president Bodo Ramelow bleven de grootste met 31 procent, maar de coalitiepartners, de SPD en de groenen, werden afgestraft. De extreemrechtse AfD werd de tweede partij met 23,4 procent van de stemmen.

Minderheidsregering

Ramelow hoopte zijn coalitie voort te zetten met een minderheidsregering. Daartoe sloot hij dinsdag nog een regeerakkoord met de SPD en de Groenen. Ramelow had dan wel al twee stemrondes verloren om minister-president te worden, hij rekende erop dat hij bij de derde stemronde wél een meerderheid zou vinden.

De verrassing was groot toen Kemmerich het haalde met de steun van de AfD. De CDU-voorzitter in Thüringen, Mike Mohring, ging onmiddellijk in de verdediging: 'We hebben voor een kandidaat van het midden gestemd, we zijn niet verantwoordelijk voor het stemgedrag van andere partijen', klonk, al voegde hij er in één adem aan toe dat 'Kemmerich duidelijk moet maken dat hij geen coalitie met de AFD wil sluiten'.

Bij de liberale FDP jubelde de vicevoorzitter Wolfgang Kubicki. 'Een geweldige overwinning voor Kemmerich. Een kandidaat van het democratische midden heeft gezegevierd.' Waarop Alice Weidel, de AfD-fractieleider in de Bondsdag, duidelijk maakte dat haar partij voor de overwinning had gezorgd. 'Er is geen weg meer langs de AfD!'

Schandaal

De liberalen leveren een stroman om extreemrechts aan de macht te brengen. Norbert Walter-Borjans SPD-voorzitter

Bij de linkse coalitie was de verbijstering groot. Bij Die Linke sprak men van een 'taboebreuk' en voorzitter Bernd Riexinger waarschuwde voor 'de verstrekkende gevolgen'. Voor SPD-voorzitter Norbert Walter-Borjans hebben de CDU en de FDP voor een 'onvergelijkbare dambreuk' gezorgd. 'Dat de liberalen een stroman leveren om extreemrechts aan de macht te brengen, is een schandaal van eerste orde.'