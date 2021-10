Links wint burgemeestersjerp in Rome en Turijn

De centrumlinkse kandidaten hebben de burgemeestersverkiezingen in Rome en Turijn gewonnen. De rechterzijde verloor twee weken geleden ook al de macht in enkele andere grote steden, in verkiezingen die een historisch lage opkomst kenden.

De zeges op zondag en maandag van Roberto Gualtieri in Rome en van Stefano Lo Russo in Turijn volgen op centrumlinkse verkiezingsoverwinningen twee weken geleden in Milaan, Napels en Bologna. Ze komen neer op een terugslag voor de rechtse alliantie die niettemin favoriet blijft voor de nationale verkiezingen die in 2023 op het programma staan.