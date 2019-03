M/V van de week | Thierry Baudet

Een rechts-populistische stormram schudt de Nederlandse politiek dooreen.

‘We gaan voor goud, voor het Torentje.’ Thierry Baudet stak zijn ambities niet onder stoelen of banken toen hij twee weken geleden Het Financieele Dagblad te woord stond in de aanloop naar de Provinciale Raadsverkiezingen van afgelopen woensdag. Het Torentje, de ambtswoning van de Nederlandse premier, is het einddoel van zijn kruistocht tegen de politieke elite in Den Haag, die hij wegzette als ‘een kliekje omhooggevallen netwerkers’ en ‘beroepsvergaderaars’ die ‘in een merkwaardige mengeling van onkunde en cynisch eigenbelang keer op keer de verkeerde keuzes maken’.

Politieke stoorzender. Met zijn Forum voor Democratie (FvD) werpt de 36-jarige Thierry Baudet zich op als buitenstaander in de Haagse politiek. Maar met zijn monsterzege bij de verkiezingen van woensdag is hij een dominante factor. Het FvD haalde in een klap 13 zetels in de 75-koppige Eerste Kamer. Daarmee overklast de jonge partij zelfs de liberale VVD van premier Mark Rutte.



Conservatief. Na zijn studies rechten en geschiedenis profileerde Baudet zich vanaf 2012 als conservatieve publicist. Onder leiding van Paul Cliteur en Roger Scruton promoveerde hij met het proefschrift ‘De aanval op de natiestaat’. Daarin ging hij onder andere tekeer tegen de uitverkoop van de Nederlandse soevereiniteit aan de Europese Unie.



Ondergangsoptimist. Volgens Baudet heeft de bestuurselite in Den Haag de westerse beschaving opgeofferd voor het multiculturele ideaal. En in dat ‘culturele en spirituele vacuüm’ is er volgens hem een nieuwe afgod opgestaan: de klimaatverandering. Baudet hekelt dat de klimaatstrijd 1.000 miljard euro dreigt te kosten voor projecten ‘die de planeet niets verder helpen’.



IJdeltuit en provocateur. Baudet zoekt graag de schijnwerpers op met controversiële uitspraken. Zo vergeleek hij de invloed van migratie ooit met een homeopathische verdunning van de Nederlandse bevolking. En hij plaatste een naaktfoto van zichzelf aan het zwembad op Instagram.

De laatste uitspraken komen uit de toespraak die Baudet woensdagavond hield na de stembusgang. Die draaide uit op een eclatante zege voor zijn Forum voor Democratie (FvD). In een klap werd de partij de grootste in de Eerste Kamer, de Nederlandse senaat die eind mei wordt samengesteld op basis van de provinciale verkiezingen. Met zijn 13 zetels overvleugelt Baudet zelfs premier Mark Rutte, wiens liberale VVD op 12 zetels bleef steken. Het is een prestatie waarin Pim Fortuyn of Geert Wilders - die net als Baudet de strijd aanbonden met het establishment - niet slaagden.

In de commentaren achteraf werd de 36-jarige Baudet eerder vergeleken met Fortuyn dan met Wilders. Net als Fortuyn staat het FvD-kopstuk bekend als een ijdeltuit en narcist die in zijn zucht naar schaamteloze zelfpromotie voortdurend de schijnwerpers opzoekt. Zo zette hij vorig jaar een naaktfoto van zichzelf aan het zwembad op Instagram en liet hij zich languit op zijn piano fotograferen. En hij schuwt de controversiële uitspraken niet, bijvoorbeeld dat vrouwen erom vragen ‘overrompeld, overheerst, ja: overmand’ te worden.

De electorale aantrekkingskracht van Baudet schuilt echter vooral in diens rechts-conservatieve boodschap. In een land waar de discussie over Zwarte Piet tot straatgevechten en rechtszaken heeft geleid, hekelt Baudet de westerse zelfhaat - zelf gebruikt hij een duur woord: oikofobie - die volgens hem de ‘grootste en mooiste beschaving die de wereld ooit heeft gekend’ tot puin heeft herleid. In naam van het multiculturele ideaal helpt de elite de eigen normen en tradities om zeep. Baudet: ‘We worden kapotgemaakt door de mensen die ons juist zouden moeten beschermen.’

Even hard fulmineert Baudet tegen de ‘verschrikkelijke’ Europese Unie, die volgens hem dreigt uit te groeien tot ‘een superstaat die ons alle vrijheid ontneemt’. De aversie voor de machtsgreep van Brussel lag trouwens aan de basis van zijn politieke avontuur. Baudet richtte Forum voor Democratie in 2015 op als conservatieve denktank die nauw betrokken was bij de campagne tegen het associatieakkoord tussen de EU en Oekraïne. Dat akkoord werd bij een referendum weggestemd maar de regering negeerde de uitslag.

Gedegouteerd besliste Baudet zijn denktank om te vormen tot een politieke partij en ‘de Rubicon over te steken’ om de politiek echt te veranderen. ‘Ik wist vanaf het begin dat ik de enige zou zijn die dat zou kunnen’, zei hij in 2017 in NRC Handelsblad. ‘Ander talent zie ik op dit moment niet in Nederland.’ Bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer in 2017 haalde het FvD twee zetels binnen, voor Baudet en de dandyeske advocaat Theo Hiddema. Zelf had Baudet op een forse 20 zetels gerekend.

Meesmuilend werden Baudet en Hiddema door de gevestigde politiek weggezet als ‘Peppie en Kokkie’, een komisch duo uit de jaren 70. Tijdens een parlementair debat lachte premier Rutte vorig jaar Baudet uit omdat die de juiste procedures van de Tweede Kamer niet kende. Het kwam de FvD-kopman goed uit, want hij kon zijn achterban tonen dat hij de outsider in Den Haag is. Ook de Amerikaanse president Donald Trump heeft zijn verkiezingszege mede te danken aan het dedain van het establishment.

Baudets overwinningsspeech herinnerde trouwens aan de toespraak die Trump in 2017 gaf bij zijn eedaflegging. Hij schetste een gitzwart beeld van een aftakelend land, dat overspoeld wordt door vluchtelingen en in de greep is van een linkse infiltratie in het onderwijs en de media. Ook hekelde hij de ‘ecologische hogepriesters’ die in hun ‘duurzaamheidsafgoderij’ de burger willen opzadelen met een miljardenfactuur voor hun strijd tegen de klimaatverandering, een fenomeen waarin Baudet niet gelooft.