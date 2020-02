Macron haalt banden met zijn verdeelde troepen aan

De Franse president Emmanuel Macron wil zijn parlementsleden verzoenen met zijn beleid, nu de onvrede over het beleid hoge toppen scheert. Meer eenheid is absoluut nodig op een maand van de gemeenteraadsverkiezingen.

De spanning tussen de parlementsleden van La République en Marche (LREM) en hun president is dezer dagen te snijden. Dat is een rechtstreeks gevolg van een reeks incidenten. Zo ontstond een pijnlijke discussie over ouderschapsverlof bij het overlijden van een kind.

De presidentiële meerderheid stemde een tiental dagen geleden de verlenging - van vijf naar twaalf dagen - van dat verlof weg. Een tsunami van kritiek volgde over de harteloosheid van de partij, die ook afstraalde op de president. Het was de druppel die de emmer van onvrede deed overlopen.

Daarnaast baart de aanslepende pensioendiscussie de afgevaardigden van LREM steeds meer zorgen. Meerdere van hen waren het doelwit van bedreigingen en van vandalisme op hun lokale kantoren. Het gevolg was niet alleen dat steeds meer verkozenen afhaakten en een nieuwe politieke toekomst zochten, maar ook dat de kritiek op Macron toenam en steeds openlijker werd.

Voor de Franse president een teken om in te grijpen. Over een maand vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Die zijn een bijzonder belangrijke test voor LREM. De partij, gecreëerd bij de verkiezing van Macron tot president in 2017, moet bewijzen dat ze zich lokaal kan verankeren en kan uitgroeien van de beweging van één man tot een volwaardige politieke partij.

Ik vraag eenheid maar geen uniformiteit. Emmanuel Macron Franse president

Dus trommelde Macron deze week zijn partijgenoten op voor een avondje Elysée. Hij poogde het moreel van de troepen op te krikken, maar gaf hen ook een waarschuwing. 'Ik vraag eenheid maar geen uniformiteit', luidde de boodschap. 'We slagen samen of we mislukken samen. We moeten geen nieuwe linkse en rechtse kapel creëren, die dan in stereo gaat antwoorden. We moeten de visie houden die we nu dragen, die onze eenheid vormt: de visie van 'tegelijkertijd', voorbij het louter politieke.'

Bij de crisis rond de verlenging van het ouderschapsverlof kregen de LREM-afgevaardigden de kritiek dat ze 'onmenselijk' waren. Macron verdedigde hen toen niet, maar probeerde de brand te blussen. 'Je moet een nederlaag aanvaarden en de tsunami doorstaan', zei hij in zijn paleis.

Macron hamerde wel op het feit dat de parlementsleden hun mannetje moeten staan in het hele pensioendebat. 'We mogen ons niet laten vermurwen. We mogen fier zijn als ze ons amateurs noemen als we de resultaten van de zogenaamde professionals van de politiek zien. We moeten de pensioenhervorming voor de zomer afgerond krigen. Het is fout te stellen dat we nog een debat nodig hebben. Dit debat duurt al twee jaar', benadrukte de president.

We moeten de pensioenhervorming voor de zomer afgerond krijgen. Emmanuel Macron Franse president

Toch blijven veel vragen over de pensioenhervorming onbeantwoord. Die zit compleet vast in de parlementaire mallemolen. Woensdag stopte de commissie die de wet behandelde haar werkzaamheden. Een lawine van 22.000 amendementen, waarvan 19.000 van het radicaal-linkse La France Insoumise, maakte een normale afhandeling onmogelijk. Komt die er nog? Of gaat de regering via bijzondere machten de wet alsnog doorduwen?

Net als de oppositie blijft de fractie van LREM met vragen over de hervorming zitten. Vooral de becijfering van de maatregelen blijft onduidelijk en dat willen de parlementsleden uitgeklaard zien. Het straatprotest blijft inmiddels aanhouden. Op 17 februari volgt nogmaals een interprofessionele actiedag waarbij het openbaar vervoer vermoedelijk opnieuw plat gaat.

Macron hoopt de eerste parlementaire fase van het pensioendossier tegen 3 maart af te ronden, wat in de gegeven omstandigheden niet eenvoudig zal zijn. De gemeenteraadsverkiezingen op 15 en 22 maart maken de politieke agenda nog moeilijker.

LREM moet zich dan zien te verankeren in heel Frankrijk. De verkiezingen leidden de afgelopen weken al tot spanningen in de partij. In Parijs is Benjamin Griveaux, een vertrouweling van Macron, officieel kandidaat voor de partij. Maar de populaire wiskundige Cédric Villani, die de beweging van in het begin steunt, is eveneens kandidaat. Op andere plaatsen is het voorzichtig schipperen tussen eigen kandidaten en politici van geallieerde partijen. Premier Edouard Philippe, die geen LREM-lid is, ambieert het burgemeesterschap van de havenstad Le Havre.