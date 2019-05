Macron zette hoog in en verliest zwaar

Frans president Emmanuel Macron speelde alles of niets bij de Europese verkiezingen en het werd niets. De nederlaag van zijn partij brengt hem nog meer in last.

'Ik ben niet in een verliesstemming, ik ben in een stemming om te veroveren', verklaarde de Franse president Emmanuel Macron vorige week dinsdag in een interview met de Franse regionale pers. Macron had de Europese campagne volledig naar zich toegetrokken en als voornaamste, en eigenlijk enige tegenstander, het Rassemblement National van Marine Le Pen uitgekozen.

Het viel tegen. De partij van Macron verloor zondag nipt van de extreemrechtse partij en krijgt daarmee een politieke uppercut.

Hervormingsbeleid

Door extreemrechts als tegenstander te kiezen nam Macron een groot risico op binnenlands en Europees vlak. Macron hoopte met een afgetekende overwinning op Le Pen weer het politieke gezag te verwerven om zijn hervormingsbeleid door te zetten.

De sociale onrust, opgepookt door het protest van de gele hesjes, nam de afgelopen maanden almaar toe. Een overwinning bij deze verkiezingen moest de president ook binnenlands opnieuw het initiatief bezorgen.

Dat perspectief is nu weg. En Macron heeft nog uiterst gevoelige dossiers op tafel liggen, onder meer de hervorming van de pensioenen. De tweede helft van zijn mandaat kondigt zich moeilijk aan.

Europese agenda

Op Europees vlak hoopte Macron door een sterke prestatie ook zwaarder te kunnen wegen, in eerste instantie bij de discussie over de topbenoemingen en vervolgens op de Europese agenda zelf. De president zag zichzelf al als de ultieme dam tegen het populisme. Met zijn nederlaag krijgt dat imago een zware knauw.

Hoe klein de nederlaag van Macron ook moge zijn, het dwingt de president tot een nieuwe strategie. Zijn voorstellen om de woede te sussen, goed voor een maatregelenpakket van 17 miljard euro, vielen op een koude steen. De Franse kiezer blijft ontevreden over het politieke systeem en over zijn president.