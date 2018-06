Macron zoekt in Spanje en Italië bondgenoten voor Europese verkiezingen

De Franse president, Emmanuel Macron, onderhandelt met het Spaanse Ciudadanos en de Italiaanse Democratische Partij over de oprichting van een gemeenschappelijk platform om de strijd aan te gaan met de 'populisten' in Europa.

Terwijl de Europese staatshoofden en regeringsleiders zich opmaken voor de belangrijke top over migratie eind deze week in Brussel, heeft Emmanuel Macron het vizier ook deels gericht op de Europese verkiezingen van 26 mei volgend jaar.

Het is geen geheim dat de Franse president het Europese project naar een ander niveau wil tillen. Om dat doel te realiseren is hij op zoek naar zoveel mogelijk medestanders.

Het voorbije jaar poogde hij verschillende Europese leiders al te overtuigen van zijn Europese plannen. Volgend jaar hoopt hij ook een sterke pro-Europese fractie in het Europees parlement te kunnen vormen.

Europees parlement

En dus stuurt hij dezer dagen Christophe Castaner, de regeringswoordvoerder en tevens de leider van La République en Marche (LREM), op pad om andere Europese politieke partijen te polsen naar de interesse voor de vorming van zo'n pro-Europees kamp in het Europees parlement.

Ciudadanos is onze bevoorrechte partner. Met die partij hebben we het meest gemeen. Christophe Castaner Leider LREM

Op 15 juni bracht die rondreis Castaner naar Rome. Daar had de Fransman een afspraak met vertegenwoordigers van de centrumlinkse Democratische Partij.

Maandag hield de LREM-leider halt in Madrid. Op de agenda stond geen ontmoeting met de nieuwe Spaanse socialistische premier Pedro Sánchez. Maar Castaner mocht wel op de koffie bij Albert Rivera, de leider van Ciudadanos (Burgers).

Niet rechts en niet links

Dat Macron Castaner naar Rivera en co. stuurt, is geen verrassing. De leider van Ciudadanos trok de voorbije jaren ook de Europese kaart. Net als Macron zet Rivera Ciudadanos graag in de markt als een centrumpartij die 'niet rechts en niet links' is.

Schermvullende weergave Ciudandos, de partij van Albert Rivera (rechts), maakt vandaag in het Europees parlement deel uit van de liberale fractie van fractieleider Guy Verhofstadt (links). ©REUTERS

'Ciudadanos is onze bevoorrechte partner. Met die partij hebben we het meest gemeen', zei de Franse regeringswoordvoerder na het onderhoud in Madrid.

Hij herinnerde eraan dat Ciudadanos een van de eerste Europese partijen was die vorig jaar zijn steun uitsprak voor Macron in de aanloop naar de Franse presidentsverkiezingen. 'Op dat moment geloofden nog maar weinig mensen in Macrons slaagkansen', bracht Castaner in herinnering.

Opperbeste relatie

Vandaag maakt Ciudadanos deel uit van Alde, de liberale fractie in het Europees parlement. Of de partij van kamp wisselt na de Europese verkiezingen volgend jaar laat ze voorlopig in het midden. 'We streven naar een gemeenschappelijk project met LREM. Maar op dit moment bevinden we ons nog maar in de ideeënfase, al is het wel zo dat we een opperbeste relatie hebben', stelde José Manuel Villegas van Ciudadanos.

We streven naar een gemeenschappelijk project met LREM. Maar op dit moment bevinden we ons nog maar in de ideeënfase, al is het wel zo dat we een opperbeste relatie hebben. José Manuel Villegas Kopstuk Ciudadanos

'De doelstelling van het gemeenschappelijk platform is duidelijk: de traditionele opdeling tussen linkse en rechtse partijen verbreken en gaan naar een landschap waarin progressieve krachten het opnemen tegen populisten met als doel Europa te redden. Een Europa dat ons ontwikkelingsmodel en ons democratisch model beschermt, een soevereiner Europa', verduidelijkte Castaner maandag.

Sterker Europa

'We moeten een Europees project op de been brengen dat meer solide is, zich bewuster is van de noden van de mensen en rekening houdt met de thema's die hen kwaad maken of hen doen grommen. Want alleen als we ons verenigen, in de schoot van een sterker Europa, kunnen we de uitdagingen die voor ons liggen het hoofd bieden', ging de Fransman voort.