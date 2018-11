Manfred Weber EVP-kandidaat opvolging Juncker

De Europese Volkspartij (EVP), de grootste fractie in het Europees Parlement, verkoos Weber donderdag op een groot partijcongres in Helsinki. Hij kreeg de voorkeur van 492 van de 619 EVP-leden die een geldige stem uitbrachten.

De Duitse bondskanselier Angela Merkel had vooraf al steun uitgesproken voor de conservatieve politicus uit Beieren. De omstreden Hongaarse premier Viktor Orbán, die tot dezelfde politieke familie behoort, deed dat ook.

Weber zit sinds 2004 in het Europees Parlement en is sinds 2014 voorzitter van de EVP-fractie. Hij wil 'Europa teruggeven aan de mensen'', zei hij bij de bekendmaking van zijn kandidatuur.

Een van Webers rivalen voor de opvolging van Juncker is Frans Timmermans, die kandidaat is namens de sociaaldemocraten, in grootte de tweede fractie.