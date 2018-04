Manuel Valls onderzoekt gooi naar sjerp in Barcelona

De gewezen Franse premier Manuel Valls stapt mogelijk over naar de Spaanse politiek. De kans bestaat dat hij zich kandidaat stelt voor het burgemeesterschap in zijn geboortestad Barcelona.

Valls (55) heeft een lange staat van dienst in de Franse socialistische partij. Hij schopte het zelfs tot eerste minister onder president François Hollande en probeerde vergeefs de kandidaat te worden van de PS voor de Franse presidentsverkiezingen van 2017. Daarop stapte hij over naar de partij van de huidige president, Emmanuel Macron, waarvoor hij in het parlement in Parijs zitting heeft.

Mogelijk staat Valls een nieuwe carrièreswitch te wachten. Hij liet vrijdag immers weten dat hij de mogelijkheid onderzoekt om volgend jaar een gooi te doen naar het burgemeesterschap in de Spaanse stad Barcelona.

Dat lijkt erg ongewoon, maar Valls werd geboren in Barcelona als zoon van een Spaanse vader en een Zwitserse moeder toen zijn ouders daar op vakantie waren. Maar zijn familie, die naar Frankrijk uitweek, is Catalaans en heeft enkele bekende telgen: zijn vader was schilder en zijn grootvader hoofdredacteur. Een neef van zijn vader componeerde het clublied van FC Barcelona.

Hij groeide op in Frankrijk, waar zijn ouders woonden, en werd op zijn 20ste tot Fransman genaturaliseerd. Begin deze eeuw was hij al jarenlang burgemeester in Evry ten zuiden van Parijs.

Als Valls opkomt in Barcelona zal dat zijn onder de vlag van de Catalaanse partij Ciudadanos die zich vijandig opstelt tegenover de Catalaanse onafhankelijkheidsstrijd. Albert Rivera, die de partij leidt, vroeg de Fransman zich kandidaat te stellen. Valls heeft zich altijd erg kritisch uitgelaten over de Catalaanse separatisten.