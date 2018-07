Marianne Thyssen stopt met politiek

De 61-jarige Marianne Thyssen zal volgend jaar niet de Europese CD&V-lijst trekken. 'Ik doe nog wel mee aan de Europese verkiezingen, maar ik ben geen lijsttrekker. Ik ga ook geen nieuw mandaat meer opnemen’, verklaarde Thyssen in De Ochtend op Radio 1. Thyssen is Europees Commissaris voor Werk, Sociale Zaken, Vaardigheden en Arbeidsmobiliteit. Haar mandaat loopt af in november 2019.