Marine Le Pen klaar voor nieuw duel met president Macron

De Franse presidentsverkiezingen van 2022 worden een heruitgave van die van 2017. Het wordt opnieuw een duel tussen Marine Le Pen en Emmanuel Macron, tenzij een rechter daar een stokje voor steekt.

Op 15 maanden van de Franse presidentsverkiezingen zijn alle peilingen het erover eens: de race naar het Elysée draait opnieuw uit op een duel tussen Marine Le Pen van het extreemrechtse Rassemblement National (RN) en president Emmanuel Macron.

Vandaag volgt de eerste grote test voor Le Pen. Op France 2 gaat ze in debat met Gérald Darmanin, de minister van Binnenlandse Zaken. De eerste opdracht van Le Pen bestaat erin de schande weg te vegen van het tv-debat dat tussen de twee rondes van de presidentsverkiezingen plaatsvond. Toen zette Macron haar koud weg en maakte ze een slechte indruk. Macron vloerde haar op haar eurosceptische uitspraken. Le Pen gaf achteraf toe dat ze 'te agressief' was geweest.

Immigratie

Le Pen ditmaal kiest deze keer voor een tegenstander die ze op vertrouwd terrein tegemoet kan treden. Het debat met de minister van Binnenlandse Zaken zal draaien rond thema's als de lekenstaat versus het politieke islamisme, veiligheid en immigratie. Die onderwerpen passen Le Pen niet alleen veel beter, ze liggen haar kiezers ook nauw aan het hart.

In de Franse media wordt dit debat gezien als een opwarmertje voor de presidentsrace. Uit een peiling die Ifop voor Le Figaro uitvoerde bleek woensdag dat 67 procent van de Fransen een duel tussen Le Pen en Macron verwacht. Maar de Fransen willen dat niet: 70 procent geeft aan liever andere kandidaten te zien. Volgens 37 procent van de Fransen haalt Macron het, terwijl 25 procent inzet op Le Pen.

Volgens het bureau Harris wint de extreemrechtse politica ruim de eerste ronde en haalt de president het in de tweede ronde nipt van Le Pen. Kandidaten van andere partijen komen volgens de peilingen niet in het stuk voor. De verdeeldheid op links en rechts maakt dat geen enkele andere politicus met presidentiële ambities in de buurt komt van het koppel Macron-Le Pen.

Voorzichtig

Macron is voorzichtig geworden in de omgang met Le Pen. Sinds de uitbraak van de pandemie liet de president alle maatregelen aftoetsen bij de oppositie. Le Pen viel de afgelopen maanden op door een gematigde houding. 'Ver van de camera's is ze verre van karikaturaal, integendeel zelfs', verklaarde een minister anoniem aan Le Figaro.

Het Elysée is zenuwachtig en er wordt op details gespeeld. Het kamp van Macron spreekt nog altijd consequent over het FN (Front National), de oude naam van RN. Die naam wordt meer geassocieerd met de vader van Marine, Jean-Marie Le Pen.

Anderen vinden dat het voor die tactiek te laat is. Macron dynamiteerde in 2017 het politieke midden en maakte daardoor Le Pen tot de evidente tegenstander. De tactiek komt als een boemerang terug.

Verwezenlijkingen

Het besef groeit dat Macron moet inzetten op zijn verwezenlijkingen, al zien die er voorlopig niet goed uit. De president reed tijdens de pandemie een slecht parcours. De harde lockdowns vielen niet in goede aarde, de crisis lijkt nauwelijks afgeremd, de vaccinatiecampagne verloopt traag en Frankrijk slaagt er niet in een hoger tempo te ontwikkelen.

Daarnaast zette Macron in op wetgeving tegen het separatisme. Die is bedoeld om de invloed van de radicale islam in de Franse lekenstaat terug te dringen. De wet wordt door links gezien als een aantasting van een aantal fundamentele vrijheden en wordt door Le Pen als te slap omschreven.

Een aantal grote hervormingen, die van het pensioenstelsel bijvoorbeeld, is uitgesteld door de pandemie. Macron voerde in alle stilte ook de invoering van een zekere proportionaliteit in de verkiezingen af.

Correctionele rechtbank

Het grootste gevaar voor Le Pen komt uit niet-politieke hoek: een correctionele rechtbank in Nanterre. Sinds woensdag staat de politica terecht wegens het verspreiden van gruwelijke beelden van IS-slachtoffers.

Nadat een journalist het FN had vergeleken met IS, had Le Pen de beelden in 2015 op Twitter gezet. Ze vond het een provocatie om met IS vergeleken te worden. Nadat toenmalig minister van Binnenlandse Zaken Bernard Cazeneuve de beelden had doorgespeeld, beet het parket zich in de zaak vast.

Le Pen wordt vervolgd omdat de beelden ook door minderjarigen gezien kunnen worden. Dat is strafbaar volgens de Franse wet. Het is de eerste keer dat een politicus om die reden vervolgd wordt.

'Dit is een politiek proces', verklaarde Le Pen voor de rechtbank. 'De foto's zijn gruwelijk en verschrikkelijk. Ze wekken een gevoel van walging op', voegde ze eraan toe.