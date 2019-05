Marine Le Pen verslaat president Macron

De partij van Marine Le Pen, Rassemblement National (RN), wint in Frankrijk de Europese verkiezingen en laat de partij van president Emmanuel Macron nipt achter zich, stelt de exitpoll van France 2.

In Frankrijk werden de Europese verkiezingen beschouwd als de derde ronde van de presidentsverkiezingen. Terwijl Macron in de tweede ronde in mei 2017 Le Pen nog ver achter zich liet, moet hij nu de extreemrechtse partij laten voorgaan.

Voor de president is dit een zware nederlaag. Hij had zich persoonlijk in de campagne gegooid en riep de Fransen op om te verhinderen dat Le Pen zou winnen.

Groenen

De partij van de president, LREM, strandt op 22,4 procent, terwijl RN 23,3 procent haalt. Het duel Macron-Le Pen trok alle aandacht naar zich toe. De andere partijen volgen dan ook op grote afstand. De derde partij zijn de groenen met 13,5 procent. De andere partijen halen niet eens 10 procent.

De conservatieve Les Républicains stranden op 8,1 procent. Het radicaal-linkse La France Insoumise haalt 6,7 procent, evenveel als een kartel rond de PS. Alle andere partijen blijven onder de kiesdrempel. Er namen 34 partijen deel aan de verkiezingen in Frankrijk.

Afstraffing

De uitslag is een afstraffing voor Macron. De president staat al maanden onder druk van het protest van de gele hesjes. De onvrede vertaalt zich nu in een stevige nederlaag.