Marine Le Pen wil af van Front National

Het Franse extreemrechtse Front National houdt dit weekend zijn congres in Lille. Op de agenda staan de herverkiezing van Marine Le Pen én de keuze van een nieuwe partijnaam.

Marine Le Pen wil de restjes uit het verleden opruimen, te beginnen met haar vader. Op het congres van haar extreemrechtse partij is ze de enige kandidaat om zichzelf als partijleider op te volgen. De naam Front National moet ook weg. Het is haar vader, Jean-Marie, die in 1974 het Front National stichtte. Inmiddels is hij uit de partij gezet.

Le Pen haalde vorig jaar bij de presidentsverkiezingen in Frankrijk 11 miljoen stemmen (33,9 procent), een record. Maar haar nederlaag was bitter. Ze verloor de strijd tijdens het tv-debat met de huidige president Emmanuel Macron. Dat tv-debat achtervolgt haar nog steeds en maakt haar voor vele Fransen onbekwaam om het land te besturen.

Allianties

Vandaag en morgen zoekt Le Pen een nieuw elan. Een naamswijziging dringt zich op. ‘Waarom zouden we het nog verbergen? Het Front National is een probleem bij het zoeken van allianties’, verklaarde Le Pen vorige maand op een meeting in de Elzas. ‘Zonder naamsverandering kunnen we geen alliantie afsluiten. En als we geen alliantie kunnen afsluiten, kunnen we nooit besturen in de Vijfde Republiek.’ In één beweging worden de statuten van de partij herschreven en verdwijnt iedere band met het ‘oude’ Front National.

Schermvullende weergave Marine Le Pen. ©BELGA

De naamsverandering past perfect in de dediabolisering van de partij die Le Pen al sinds 2011 doorvoert. In de aanloop naar de Europese verkiezingen van 2019 wil ze een alliantie aangaan met de ‘nationalisten’ en dat tegen de ‘globalisten’.

Een naar de 51.000 leden gestuurde interne bevraging leverde volgens anonieme bronnen ‘een nipte meerderheid’ voor de naamsverandering op.

Medelijden

Een andere naam is wellicht onvoldoende. Ook Marine Le Pen is veel politiek kapitaal kwijtgeraakt. Haar vader bracht onlangs zijn memoires uit en schreef daarin dat hij ‘medelijden’ had met zijn dochter. Haar voormalige rechterhand en de man die de presidentscampagne vorig jaar leidde, Florian Philippot, vertrok met slaande deuren en richtte zijn eigen partij ‘Les Patriotes’ op. Haar nicht Marion Maréchal-Le Pen trok zich officieel terug uit de politiek maar hield een opzienbarende speech bij conservatieve Republikeinen in Washington. Telkens werd Marine Le Pen rechtstreeks of onrechtstreeks onder vuur genomen. Daarnaast stapelen de juridische problemen zich op. Het jongste dossier is een onderzoek naar fiscale fraude. ‘Dat ontbrak er nog aan’, grapte Le Pen zelf daarover.