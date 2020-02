Mary Lou McDonald maakt links-nationalistische Sinn Féin salonfähig...

Het links-nationalistische Sinn Féin gooit de Ierse politiek overhoop. Voorzitter Mary Lou McDonald is erin geslaagd een bres te slaan in het tweepartijensysteem.

Sinn Féin-voorzitter Mary Lou McDonald (50) weet met haar vreugde geen blijf. 'Dit zijn historische verkiezingen. Dit verandert de pasvorm van de Ierse politiek.' Met Ierse vlaggen, typische groene truien en op tonen van IRA-liederen is de afgelopen uren in Sinn Féin-hoofdkwartieren met Guinness-bier stevig gevierd.

Hoewel alle resultaten maandagavond nog niet binnen waren, staat het vast dat in Ierland een einde is gekomen aan de dominantie van de centrumpartijen Fine Gael en Fianna Fáil. Voor het eerst in bijna 100 jaar moeten ze de politieke bühne delen met het links-nationalistische Sinn Féin, dat historische banden heeft met de terreurgroep IRA.

Bloedige opstand

Dat is in niet onbelangrijke mate de verdienste van Mary Lou McDonald. Sinds de Dubliner begin 2018 Gerry Adams - het gezicht van de bloedige opstand tegen Britse inmenging in Noord-Ierland - opvolgde als leider, vervelde Sinn Féin van paria tot mainstreampartij. Ruim 20 jaar nadat de 'Goedevrijdagakkoorden' een einde hebben gemaakt aan het bloedige conflict in Noord-Ierland, is McDonald - de eerste Sinn Féin-voorzitter zonder IRA-banden - erin geslaagd de nationalisten een minder controversieel elan te geven.

Mensen willen praten over wat nu gebeurt in hun leven, over wat hen 's nachts wakker houdt, niet wat 20 of 30 jaar geleden gebeurde. Aanhanger Sinn Féin

Nochtans leek haar discours eerst niet aan te slaan. De lokale verkiezingen verliepen vorig jaar desastreus. In gemeenteraden halveerde Sinn Féin van 159 naar 81 zetels. Om een tweede dreun in een jaar te voorkomen temperde McDonald de ambities. Slechts 42 Sinn Féin-kandidaten deden afgelopen weekend een gooi naar een van de 160 parlementszitjes, twee keer minder dan de centrumpartijen.

McDonald, die kan bogen op diploma's Engelse literatuur en Europese integratie, trok lessen uit die stembusslag. Haar partij had 'niet genoeg oog voor de man in de straat'. Daarom zou niet de brexit centraal staan bij de parlementsverkiezingen, maar wel wat leeft bij de modale Ier.

Huizencrisis

McDonald en co. bouwden hun campagne rond de huizencrisis. Ondanks de hoge economische groei en de lage werkloosheid kampt Ierland met torenhoge huurprijzen en lange wachtlijsten in de gezondheidszorg. Ze stellen een belasting voor van 1 procent op nettovermogens boven 1 miljoen euro en een verlaging van de pensioenleeftijd naar 65 jaar.

Of McDonald, die in 2004 als eerste Sinn Féin-lid een zetel in het Europees Parlement veroverde, ook in Dublin de bestuurslijnen mee kan uitzetten, is voorlopig koffiedik kijken. De coalitievorming belooft een moeilijke opdracht te worden.

Opvallend is de grote aanhang bij jonge kiezers. 'Mensen willen praten over wat nu gebeurt in hun leven, over wat hen 's nachts wakker houdt, niet wat 20 of 30 jaar geleden gebeurde', zegt een van haar partijaanhangers.

De goede score bij de Ierse stembusgang is het tweede electorale succes voor Sinn Féin in twee maanden. Bij de Britse parlementsverkiezingen eind vorig jaar werd de partij ook al het nummer twee in Noord-Ierland. Met de unionistische DUP zit ze in de Britse provincie ook in de regering.

Ierse hereniging

