Massale stakingen moeten Loekasjenko's macht breken

De Wit-Russische president Aleksandr Loekasjenko komt steeds meer in het nauw nu ook de werknemers van de staatsbedrijven zich tegen hem keren. Rusland houdt de tweede week van protesten nauwlettend in de gaten.

In Wit-Rusland wordt de druk op president Aleksandr Loekasjenko maandag verder opgevoerd. In steeds meer staatsbedrijven leggen werknemers het werk neer. De stakingsgolf, die vrijdag begon en volgens de oppositie voor onbepaalde tijd doorgaat, kan cruciaal worden in de protesten die het land al een week in hun greep houden. De staatsbedrijven zijn de belangrijkste steunpilaar van Loekasjenko's bewind en hun werknemers zijn normaal erg loyaal aan de president.

Svetlana Tichanovskaja, de oppositiekandidate die naar Litouwen is gevlucht, zei maandag in een videoboodschap dat ze bereid is de nationale leider van de Wit-Russen de worden. Ze riep de veiligheidsdiensten ook op de kant van de betogers te kiezen. In enkele weken tijd is de oud-lerares Engels en de vrouw van een invloedrijker vlogger uitgegroeid tot een van de belangrijkste gezichten van de Wit-Russische oppositie.

'Geen nieuwe verkiezingen'

Loekasjenko zei maandag dat hij niet van plan is te buigen voor het protest. 'We hebben verkiezingen gehouden en er zullen geen nieuwe komen, tenzij je me vermoordt', zei hij volgens de staatsmedia. Hij benadrukte dat hij wil werken aan hervormingen en het delen van de macht, maar alleen als de demonstranten naar huis gaan en de rust terugkeert. Zondag nog liet hij busladingen vol aanhangers naar de hoofdstad Minsk brengen voor een steundemonstratie.

Rusland is er als de dood voor dat het strategisch belangrijk gelegen land afdrijft naar het Westen.