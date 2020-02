Methode-Michel slaat niet aan op Europese top

Het Europees Parlement dreigt met een veto tegen het budgetplan van Charles Michel. De reacties van Europese leiders variëren van 'enorm teleurstellend' tot 'totaal onaanvaardbaar'.

De Nederlandse premier Mark Rutte had met een Chopin-biografie tussen zijn papieren alvast zijn voorzorgen genomen voor de dode momenten op de Europese top. De andere regeringsleiders beseffen nu pas dat de voorspelde marathontop er wel degelijk komt. Het vooruitzicht van lange dagen én nachten in Brussel leidde donderdagavond al tot tandengeknars en kritiek op de 'methode-Michel'.

De voorzitter van de Europese Raad had voor deze top elke regeringsleider ondervraagd over hun wenslijstjes. Op basis daarvan legde hij vorige vrijdag zijn 'onderhandelingsdoos' voor de top voor: een budget van 1.094,8 miljard euro voor de komende zeven jaar, goed voor 1,074 procent van de het bruto nationaal inkomen (bni) van de 27 lidstaten.

De biechtstoel revisited

Ondanks al die voorbereiding startte de top een uur te laat, na een reeks gesprekken onder vier ogen met een handvol regeringsleiders. Rond acht uur werd de vergadering opnieuw opgeheven. Michel kondigde aan dat hij overging tot de 'biechtstoel': gesprekken met elke regeringsleider apart. Met 27 lidstaten duurt zoiets gegarandeerd tot een gat in de nacht.

Sommige delegaties reageerden geprikkeld op die herhaalde bilaterale gesprekken, zo kort na elkaar, die nergens heen lijken te gaan. De enige die niet schrok, was premier Sophie Wilmès (MR). Zij kent de manier van werken van Michel en diens voorkeur om iedereen rond de tafel apart te polsen en tot beweging aan te zetten.

Dat Michel zo snel overstapt op bilaterales versterkt het gevoel dat de slaagkansen beperkt zijn. De Belgische ex-premier had net voor de aanvang van de top nog gezegd dat 'alles op tafel ligt om beslissingen te nemen over de Europese meerjarenbegroting'. Maar de Europese marathontop over de centen draaide al direct in de soep, met oplaaiende brandjes in alle richtingen.

Europees Parlement

De standpunten van de Europese leiders liggen mijlenver uit elkaar. Mark Rutte, de liberaal aan wie Michel zijn Europese job te danken heeft, noemt diens plan 'totaal onaanvaardbaar'. 'Het is gemakkelijker iin België een regering te vormen dan in Europa een akkoord te bereiken over deze Europese meerjarenbegroting', waarschuwde hij.

De Nederlandse premier vormt front met Denemarken, Zweden en Oostenrijk om de Europese meerjarenbegroting te begrenzen tot maximaal 1 procent van het bni van de EU-landen. Ook de Duitse kanselier Angela Merkel zit op die lijn. De Spaanse premier Pedro Sanchez is 'enorm teleurgesteld' over het ambitieniveau en het verlies aan landbouw- en regionale subsidies. Polen wijst elke koppeling van Europees geld aan de eerbiediging van de rechtsstaat of het instemmen met klimaatambities formeel af. De Franse president Emmanuel Macron, de buddy van Michel, preekt voor een combinatie van 'compromis en ambitie', maar verdedigt in de eerste plaats het geld voor zijn boeren.