N-VA blijft in eurokritische ECR-fractie

De N-VA verandert dan toch nog van fractie in het Europees Parlement. Ze blijft zetelen in de ECR, waar de Britse Conservatieven verdwijnen en de meer extreme partijen veld winnen.

De partijraad van de N-VA heeft maandagavond na lang twijfelen beslist om toch in de ECR-fractie te blijven zetelen. In die fractie waren de Britse Conservatieven lang de sterkhouder. De N-VA schaarde zich achter de eurokritische houding van de Conservatieven en nam er de meer extreme partijen in het blok, waaronder de zeer conservatieve en nationalistische Poolse PiS, bij.

Bij de Europese verkiezingen verloren de Britse Conservatieven evenwel zwaar en door de brexit verdwijnen ze normaal ook uit het parlement. Daardoor zijn de Polen de grootste groep in de ECR. Bovendien sloten ook de drie verkozenen van de partij van de Nederlandse populist Thierry Baudet zich aan bij de ECR, net als de Spaanse rechts-extremisten van Vox. Vox is de Catalaanse regionalisten, waarmee de N-VA nauw verbonden is, vijandig gezind.

Door die veranderingen twijfelde de N-VA of ze wel in die fractie moest blijven. Maar de alternatieven lagen nog moeilijker. Een overstap naar de EVP, waar CD&V deel van uitmaakt, of de nieuwe liberale groep Renew, met Open VLD, lag niet voor de hand. Die groepen zijn te pro-Europees en zo zou de N-VA in hetzelfde bed als CD&V of Open VLD kruipen.

Deelnemen aan de extreemrechtse partij met Vlaams Belang was al helemaal uit den boze. En dus besliste de N-VA om toch in de ECR-fractie te blijven. 'De ECR is een zeer verscheiden groep die haar leden de grootst mogelijke vrijheid expliciet garandeert: vrijheid van stemming en communicatie. Daardoor kunnen wij als N-VA onze eigen koers blijven varen en onze eigen politieke standpunten brengen', stelt de partij.

Troostprijs voor Demesmaeker

Vlaams minister-president Geert Bourgeois, die de Europese lijst voor de N-VA trok, kan zo zetelen in de parlementaire commissie buitenlandse handel. 'Niet onbelangrijk voor exportland Vlaanderen en met oog op de nakende Brexit', stelt de N-VA. Assita Kanko krijgt een zitje in de commissies Burgerlijke vrijheden, Justitie en Binnenlandse Zaken. Johan Van Overveldt zal plaatsnemen in de commissie Economische en monetaire zaken.